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陳玉秀接掌觀光署「帶入業界經驗」　提3目標：強化台灣國際形象

▲▼松山文創園區將吉祥物「松鴨桑」正式任命為「松菸大使」。（圖／松山文創園區）

▲松山文創園區前總監陳玉秀。（圖／松山文創園區提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部長陳世凱今日宣布，觀光署長一職將改由松山文創園區前總監陳玉秀接掌，6月底前上任。陳玉秀成為首位來自民間業界的觀光署長，她表示，上任後將以3大目標為優先，包括提升台灣人對土地價值的認同、促進產業轉型及經濟活絡，以及強化台灣在國際上的觀光形象，希望用過去的經驗為台灣觀光產業帶來更多助力。

陳玉秀受訪提到，前任署長周永暉已針對許多問題提出解方，周永暉是學交通運輸另有重用，她則是從事跟軟服務相關，觀光署不同階段需要不同人才，2人角色如同接力賽，彼此承接並延續工作。

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陳玉秀表示，她長期在文化創意、科技服務，在觀光遊樂業的年資相對短，但她在松菸時就曾思考讓文化突破同溫層，並用文化連結觀光，當時與觀光署也有接觸，這1、2個月交通部長陳世凱及周永暉也希望多一些經驗交流，讓她參與部分計畫。

陳玉秀認為，進入觀光署後最優先有3件事，但具體細節仍要等進入後盤點，第一是找回台灣人對土地價值的認同，很多人都說台灣沒什麼好玩，像她以前在科技產業雖然懂得跟國際接軌，但對自己土地了解反而很少，用了台灣資源卻對台灣認識這麼少，這是她從科技轉換到文化產業的關鍵。

其次為促進產業轉型及經濟活絡，她表示，大環境因為科技、疫情及國際政治，對全球旅遊型態有很大改變，快速轉型需要更多彈性，但馬步蹲不低移動速度就很慢，所以需要一點時間，產業混沌未明時，需要一點時間打底讓體質更好。

第三，她認為，台灣觀光應在國際上發聲，許多外國遊客到訪台灣後，對台灣的多元文化、醫療水平及美食留下深刻印象，但國際上普遍對台灣存有「危險」或「戰爭威脅」的刻板印象，希望透過行銷與合作，翻轉外界對台灣的誤解。

陳玉秀也提到，觀光署未來將加強與各部會的合作，整合台灣的優勢資源。她自己來自民間業界，熟悉與產業溝通的方式，並希望以更活潑的作法打破公部門的框架，將過去的經驗轉化為觀光語言，為台灣觀光產業帶來更多助力。

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