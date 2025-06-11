交通部拍板陳玉秀接掌觀光署　改制後首位非公務員觀光首長

▲松山文創園區前總監陳玉秀。（圖／松山文創園區）

記者周湘芸／台北報導

交通部長陳世凱今宣布，觀光署長一職將改由松山文創園區前總監陳玉秀接掌，6月底前上任，並表示，陳玉秀是觀光署改制以來首位從業界來擔任署長的女性，也是首位不具有公務人員身份擔任觀光首長。由於觀光業界過去與陳玉秀沒有太多連結，業界期盼，陳玉秀上任後優先解決缺工、提升國際觀光客，並與產業多溝通。

陳世凱表示，陳玉秀是觀光署改制以來首位從業界來擔任署長的女性，過去有相當多豐富經驗，像是在台北市電腦公會擔任經理，籌辦電腦展10多年，對國外商務旅客來台相當熟悉，也曾在麗寶度假區、福容飯店任職，對旅遊業不陌生，另也長時間在台北文化基金會負責松菸，期間將它轉虧轉盈，也很會引客，顯見她在旅遊業界有很多能量跟知識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱強調，觀光需要了解、貼近市場的人選才能做得更好，陳玉秀是很適合人選。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，業界對陳玉秀完全不熟悉，只知道其曾在麗寶集團、松山文創園區任職，因此尚無法評價，但業界期許其上任後優先解決缺工人力問題，以及吸引更多國外觀光客來台。由於國內旅宿業普遍住房率不佳，希望她多跟業界溝通現實面臨的狀況。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，對於人事安排有新意就是好事，觀光就是要求新求變，但文官制度最重要是升遷，這個現象近幾年沒有在署內體現，鼓舞內部士氣是陳玉秀上任後一大挑戰。他也說，新署長上任最重要是跟產業有效溝通，多傾聽業界心聲，但也不能一昧滿足業界需求。

劉喜臨表示，陳玉秀上任後應優先提升觀光產業產值及吸引觀光客，其中，最重要是要有好的政黨人脈，替觀光署爭取更多行銷經費，因為海外都是「肉搏戰」，沒有經費競爭就容易在國際被淹沒。此外，整合地方政府資源也很重要，過去各縣市政府行銷重點過於集中，應該有一些分散策略，讓國外一年四季都能看到宣傳。

陳玉秀畢業於台北科技大學研究所，曾任台北市文化基金會總監，並歷任月眉國際開發公司、台灣商業聯合總會等單位。自2019年起擔任松山文創園區總監，期間主導多場國際品牌交流活動，成功推動台灣文創品牌拓展至日本、香港及馬來西亞等市場定。