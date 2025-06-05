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社會 社會焦點 保障人權

百公斤學長性侵辯「她屁股有抬高」　學妹崩潰：對方太壯又兇

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲南投一名李男性侵大一學妹，二審獲緩刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

李男研究生與大一學妹在租屋處飲酒，竟違反學妹意願強吻，要求學妹脫衣，再將學妹抱至床上性侵，射精在學妹肚子上得逞，李挨告後辯稱學妹有自己抬高屁股，指兩人是合意性交，但法官查出，學妹見到其他學長時哭到發抖，認定學長犯行明確，一審判他3年3月，台中高分院二審改判2年、緩刑4年。

李男坦承，有與學妹發生性關係，但是否認強制性交犯意，辯稱是學妹主動提要喝燒酒，還在自己面前換褲子說「只有我們兩個，其他人不會知道」李男說，自己對學妹說「抱我」後，學妹就把手勾在自己脖子上，後來就發生關係，學妹還自己把屁股抬高，自己就抱著學妹去洗澡、一起滑手機，強調2人雖然沒有對話，但是當下氛圍感覺是「自然而然」發生。

李男辯護律師認為，雙方發生性行為前，學妹有默示同意，顯見雙方是合意性交，況且學妹還有自己把屁股抬高，性交結束後也沒有逃離，反而躺在一旁滑了1小時多手機，也沒有發生哭泣、生氣等反應，與常情不同，學妹極可能是擔心男同學知道，才反悔提告。

學妹證稱，沒有穿過李男的短褲，加上兩人體型相差多，自己160公分、50公斤，李男179公分、100公斤。李男當時都用嚴厲口氣說「衣服」、「舌頭」、「抱我」，動作突然讓人無法反應，不知道該怎麼辦，當時自己才剛北上讀大一，對方是研究所學長，有任何反抗都會被拉回去。學妹指出，自己當下會待在該處滑手機，是害怕學長發現「在跟別人聯絡」，才故作鎮定，不讓學長起疑。其他同學作證則表示，女學生當時嚇到說不出話，也一陣一陣地哭跟發抖，有點小崩潰，甚至在醫院時也一直哭。

南投地院一審審酌，李男無前科，但無法克制性慾，不顧告訴人反抗侵害性自主權，考量現休學在民宿工作、月收2萬8千元，依強制性交罪判3年3月，台中高分院二審考量雙方已和解，改判2年刑期、緩刑4年。

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