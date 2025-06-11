神社前露屁股蛋！台女身分曝光　倒三角裝「只遮3點陪主人散步」

▲日本神社。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

最近有網友批評，一位台女「羞恥露屁股蛋」在日本神社前拍照，直言不尊重更丟盡台灣人的臉。進一步追蹤，這位平時是主持人兼車模的網紅，有經營成人頻道與X平台，在知名景點穿著暴露已經不是第一次，甚至她激凸、穿著倒三角繃帶裝，陪主人街上散步，隨時可能不小心走光。

一名女網友在Dcard表示，在社群媒體上看到有台灣網紅穿著爆乳裝、露屁股蛋在日本神社前拍照，並稱「今天的羞恥穿著，超短褲+露兩塊遮胸部上衣，在淺草被日本粉絲圍觀拍照」，還強調對方是預約見面的日本人VIP。

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文末，這位網紅也辦起按讚留言活動，要抽出三位粉絲觀看影片版，接著hashtag「#露出、#人前露出、#羞恥任務」。

這讓原PO直呼，在日本神社面前這樣子，「超級不尊重，也太丟臉了吧...」認為出國就該先做好功課，「丟臉丟到國外去...還抽獎咧，台灣人臉都丟光了！」

底下網友紛紛搖頭狂轟，「尊重很難嗎？基本教養」、「四月到京都真如堂就有看到告示：禁止婚紗、禁止Cosplay、禁止奇裝異服，果然每個告示背後都有故事」、「不尊重場合，而且很難看」、「難怪去日本越來越得不到尊重」、「若要秀身材，不如直接去海灘穿比基尼，布料更少，至少形象比較陽光」、「天啊，超級不尊重，好糟糕喔」、「去神社這樣真的母湯」。

事實上，這位網紅有特別經營X平台（原推特）與成人訂閱頻道，她喜歡戴著口罩、眼罩玩主僕角色，更時常破尺度「羞恥出任務」，包括雨天不穿內衣，只穿一層薄透小可愛激凸上街；大膽穿倒三角繃帶裝，陪著主人在秋葉原街上散步，以及在知名景點露出三點等影圖片。反觀她的IG穿著保守許多，自稱是主持人、Showgirl，也時常分享車模、重機照，讓人很難聯想就是同一人。