預告對沈伯洋關聯企業下一步懲戒　國台辦：台獨若誤判代價更慘痛

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

民進黨不分區立委沈伯洋被披露，其父親以「中國台灣」名義大賺人民幣，大陸國台辦5日宣布懲戒父親沈土城的企業「兆億有限公司」，至於是否有更進一步動作？發言人朱鳳蓮今（11）日也指出，事實也證明，搞「台獨」害人害己，絕不可能逍遙法外，並且預告「如果台獨份子誤判形勢，一意孤行，只會付出更慘痛的代價。」

民進黨不分區立委沈伯洋其父沈土城被爆料與大陸企業頻繁往來、涉嫌洗產地大賺「紅錢」等行為，其公司「兆億有限公司」已經被大陸方面宣布實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

今日大陸國台辦舉行例行記者會，陸媒《環球網》提問稱「國台辦日前宣佈對『台獨』頑固分子沈伯洋關聯企業予以懲戒。沈伯洋稱，家裡是貿易商，自從被列為『台獨』頑固分子後，生意就少了一半；這種懲處最終犧牲的是大陸自己的生產利益。對此有何評論？」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，對於涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其關聯企業，「我們決不容忍、決不姑息，必須依法嚴懲。」

朱鳳蓮表示，「台獨」頑固份子沈伯洋之父沈土城擔任負責人的「兆億有限公司」，與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。「我們決定對兆億有限公司依法實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

朱鳳蓮繼續說，「展現我們決不允許『台獨』頑固分子關聯企業在大陸謀利的嚴正立場，也以事實表明，搞『台獨』害人害己，絕不可能逍遙法外。」

宣佈對台獨頑固份子沈伯洋關聯企業予以懲戒，是否有進一步的具體懲戒措施？朱鳳蓮則再次強調，依法對台獨頑固份子沈伯陽及其關聯企業實施懲戒，是對台獨勢力謀獨挑釁的有力懲戒和堅決打擊。「如果台獨分子誤判形勢，一意孤行，只會付出更慘痛的代價。」