陸委會擬強化赴陸港澳管理　國台辦批「綠色恐怖」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

陸委會擬強化赴陸港澳的管理機制，大陸國台辦批評此舉是恐嚇打壓兩岸交流、搞「綠色恐怖」。另針對兩岸旅遊，國台辦說，大陸為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意，呼籲民進黨當局也為兩岸旅遊交流合作創造條件。

媒體報導，陸委會正研擬修改兩岸人民關係條例、港澳關係條例，強化赴中國大陸及港澳管理機制，未來台灣公職人員前往大陸、香港、澳門都須經申請核准。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日於例行記者會上稱，一段時間以來，民進黨當局不斷阻撓禁限兩岸交流合作，恐嚇打壓參與兩岸交流的台灣民眾。

她批評，無論是推動所謂修改條例，還是強化管制審核，本質都是出於謀「獨」私利，大搞「綠色恐怖」，「充分暴露其說一套做一套的虛偽面目」。

朱鳳蓮表示，事實已經並將繼續證明，無論是恐嚇限制台灣同胞參與兩岸交流往來，還是造謠抹黑大陸，都壓制不了要和平、要發展、要交流、要合作的民心所向，更阻擋不了兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少的時代潮流。

另有媒體詢問，大陸方面去年開放福建民眾到馬祖、金門旅遊，請問如何看待目前兩岸旅遊狀況？是否有進一步放寬到原本海西地區的20座城市到金馬旅遊的規劃？

朱鳳蓮回應，國台辦已就相關問題多次表明了立場，必須指出，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局的干擾阻撓，「我們始終秉持『兩岸一家親』理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意」。

朱鳳蓮呼籲，民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，為兩岸旅遊交流合作創造條件。