好市多「會員補拍照」網傳人臉被蒐集！業者澄清：保留法律追訴權

▲好市多。（圖／記者張雅雲攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今年4月1日起，若要進好市多（Costco），就必須自行掃描會員卡掃描機，之後有不少會員則注意到，除了電子掃卡之外，更改規定後的首次入場，還要先到櫃檯拍照存檔。不過，近日網路傳出「人臉辨識用中國系統」的消息，對此，好市多回應，「針對不實的說法，好市多亦將保留法律追訴權」。

好市多已更改入場規定一段時間，若要進入賣場，會員必須先在入口處掃描會員條碼。而在更改規定後的首次入場，會員要先到櫃檯拍照存檔，這樣以後刷卡，系統就會顯示照片。先前就有網友分享，工作人員告訴他，該照片會給其他國家的好市多使用，以後去別的國家也是這樣辨識，其目的是為了杜絕非本人入場。

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只是近日在Theads上，傳出好市多「人臉辨識用中國系統」的消息，引起眾人擔心自己的照片、臉部會被拿作他用。其中也有網友不解，為何以前辦卡就曾拍過照片，現在卻要重新拍？有意要求賣場刪除照片。

▲掃卡後，工作人員會確認照片和持卡者是否為同一人。（圖／翻攝自Facebook／台灣好市多）

經《ETtoday新聞雲》詢問，好市多回應，「好市多並未採用外部系統商所提供的資料管理程式，目前使用的相關系統皆由好市多自行開發與維護，所拍攝的相片亦儲存於總公司的機房主機。針對不實的說法，好市多亦將保留法律追訴權」。

好市多也強調，「好市多的系統不是人臉辨識，是會員拍照存檔，掃描條碼入場。PO文者說的人臉辨識，好市多並沒有採用這種系統」。