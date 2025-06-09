好市多「1神物」秒變靈魂沾粉　一票人配炸物推爆：小孩超愛

▲鹹酥雞、雞塊有「奶辣沾粉」新吃法。（圖／記者洪巧藍攝）



網搜小組／劉維榛報導

奶粉乾吃有特別魔力！一名女網友笑稱，小時候越是被阻止，就越愛偷乾吃奶粉，現在已經是大人的她，還自創「奶辣沾粉」，也就是奶粉加上辣粉，拿來沾雞塊真的一絕。文章曝光後，大票網友認證，奶粉混黑胡椒也很讚，「鹹酥雞小孩超愛的沾法，奶香味很夠​」、「奶粉也可醃炸雞，會很多汁」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，她買奶粉都不是用喝的，而是直接乾吃，更自嘲「小時候越被阻止越故意，味道超濃超好吃​！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今長大，原PO依舊喜歡乾吃奶粉，還自製「奶辣沾粉」新奇吃法，「奶辣奶辣的，完全不違和，辣中還有帶奶香」，拿來沾雞塊超級絕配，「中和辣勁，超適合喜歡小辣的朋友​。」

比例部分，原PO也大方分享「奶粉2匙＋辣椒粉1匙」混合後搖一搖就完成了，最後她更笑稱，「童年回憶＋靈魂炸粉＝邪惡到極致的快樂吃法！」

底下網友紛紛驚呼，「好懷念哦！我吃過」、「現在才知道小時候偷偷乾吃不奇怪」、「太邪惡了！我怎麼現在才知道」、「有時候早上趕著出門，直接三匙入口再配水，超好吃又快速」、「這跟阿華田的粉直接吃是一樣的」、「美祿、阿華田、肉鬆、梅子粉都是乾吃系列」、「西門町排隊甜甜圈就是撒奶粉上去的」。

也有其他網友分享，「奶粉混黑胡椒也很可以，我們家鹹酥雞小孩超愛的沾法，奶香味很夠​」、「加紅砂糖，水加一點點，攪成膏狀，用一根塊子沾著吃」、「奶粉糊化當抹醬，烤厚片」、「用甘草粉、胡椒粉都可以互相搭配」、「花椒粉也可以試試」、「其實奶粉也可以拿來醃炸雞，會很多汁」、「奶麻鍋是不是就這樣來的」、「加點起司粉應該也很好吃」、「牛奶煮辛拉麵的朋友」。

日前也有網友看到YTR把泡麵裡加珍奶，意外變成豚骨拉麵的味道，於是他更進一步大膽嚐鮮，韓式泡麵加入2匙奶粉，再把即食珍珠煮軟來實驗，結果一吃驚艷，因為湯頭變超濃郁，真的有像豚骨拉麵的湯頭，奶香混著鹹味很「涮嘴」。