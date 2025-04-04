玉山觀高山屋試營運開放使用　玉管處盼開放山林兼顧生態

▲觀高山屋試營運開放使用，提升玉山園區登山遊憩品質。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處於5年前開始規劃於觀高地區設置中型山屋，耗時約2年於今年完成興建，已於4月1日起試營運、開放使用，另派遣人員進駐山屋、執行日常運營維護及提供山友服務，玉管處籲請山友一同愛護山屋及維護園區環境。

玉管處指出，觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里、海拔2540公尺處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線重要宿營點；原宿營場域觀高工作站因早在98年莫拉克颱風造成基地下陷，林業及自然保育署南投分署於99年公告關閉並禁止使用。

玉管處表示，至108年「開放山林」政策上路，該處配合於109年重啟觀高山屋新建計畫，並將原本的小型避難山屋形式改以中型山屋形式，委由顏春嘉建築師事務所進行規劃設計；興建完成後的山屋內部，包含交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室，以及3間各容納14人的寢室，試營運期間將開放28人申請住宿，交誼廳設有供手機充電的USB與type-C充電，另備有攜帶型加壓艙(PAC)及急救箱等緊急救護設備，戶外則設有需仰賴人力處理的生態廁所。

為避免興建工程對基地周邊生態環境造成影響，玉管處也委由野聲環境生態有限公司，自規劃、設計至施工期間落實執行生態檢核作業：經四年來且持續中的監測資料，動植物狀況均未受影響狀態良好，紅外線相機顯示臺灣黑熊、臺灣野山羊、山羌、臺灣水鹿等野生動物皆會於觀高坪地區活動、生態資源豐富；玉管處表示，將更應謹慎因應觀高山屋後續開放使用對於環境之影響，如山屋廚餘及生活汙水處理、高山生態廁所及其維護管理等，以「無痕山林」原則訂定相關策略，以確保該區環境永續及避免人獸衝突等情況。

另為提供山友服務，玉管處也派駐管理人員於現場：除維持山屋內外環境清潔、步道簡易維護、確保供水電系統穩定及宣導登山安全與無痕山林，並協助引導山友正確使用山屋設施、安排床位、提供步道現況與行程諮詢服務及執行入園查核等事項，以期提升登山體驗及降低登山風險。