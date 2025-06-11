連斷8邦交內幕曝！綠4共諜「五子棋APP」傳情資　陸讚：很有幫助

▲吳釗燮任外交部長期間連斷8個邦交國，恐與共諜洩密有重大關聯。（圖／記者屠惠剛攝）

突發中心／台北報導

民進黨資深黨工黃取榮遭中共中央軍委會吸收長達20年之久，黃應中共要求、為取得我外交機敏資料，吸收在總統府外交部工作的吳尚雨、何仁傑蒐集相關資訊，並透過偽裝成益智遊戲的陸製公務手機及「五子棋」遊戲APP聯繫、回傳資料，讓中共藉此得以掌握我方外交動向及關鍵情資，並以此利誘分化，研判恐與吳釗燮任內連斷8個邦交國有重大關聯。

檢方調查，黃取榮早在2003年就因經商而與中共情治人員接觸，後黃取榮除按季收取中共數萬元資金外，逢年過節還有「紅包打賞」，金流透過親友在中國的戶頭輾轉匯往台灣。

黃取榮為了取得機敏情資，介紹曾任民進黨民主學院副主任的邱世元給中共情治人員「小陳」認識，雙方先後於泰國、澳門等地碰面，邱成為黃取榮下線後，陸續蒐集新聞報導、政府網站公開資訊等交給黃，並透過「五子棋」APP方式傳給對岸。

後中共方開始點菜，要求了解台灣外交情況，邱世元因此引薦吳尚雨、何仁傑給黃取榮認識，其中何仁傑備受時任外交部長的吳釗燮信任，在2022年底至2024年3月被查獲前，陸續將我國重要外交機敏情資交給邱世元，再由邱轉給黃取榮，並透過APP回傳給中共，陸方因此掌握台灣外交行程、策略、經貿立場的重要資料。

檢方勘驗通訊紀錄，發現「小陳」還多次盛讚何仁傑，稱他提供的外交資料「真有價值、很有幫助，可以多給獎勵」，研判共諜洩密恐與吳釗燮任內一連斷了8個邦交國有重大關聯。

黃取榮、何仁傑2人遭逮後，至今仍否認犯行，黃不否認與陸方情治人員有聯繫，但辯稱給的資料都是他編造的，只是為了要向中共「騙錢」；而何仁傑坦承有提供資料，但辯稱不懂資料機敏性。台灣高檢署、台北地檢署10日同步起訴黃取榮，依《國家機密保護法》洩漏及交付國家機密2罪，各求刑9年、8年，涉犯洗錢罪部分求刑1年6月，《國家安全法》為大陸地區發展組織罪求刑12年，共計4罪求刑30年6月。

至於邱世元涉嫌擔任共諜收取報酬221萬6924元，他和查無不法所得的吳尚雨因自白犯行，北檢依涉案情節輕重與時間長短，分別被求刑7年、5年。始終否認犯行的何仁傑則遭北檢求處9年以上有期徒刑。

▼民進黨資深黨工黃取榮。（圖／記者黃哲民攝）