颱風最快今生成　越晚雨越大

▲南海熱帶低壓持續發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

東半部、恆春半島越晚雨越大！中央氣象署預報員張承傳表示，南海的熱帶性低氣壓今天晚間有機會變颱風，預估往海南島過去，對台灣沒直接影響，但周四起低壓帶北移。根據國際命名，若成颱將是今年第1號颱風「蝴蝶」。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天風向仍為偏東風至東南風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，越晚水氣越多，晚上開始東南部、恆春半島有局部大雨機率；午後在各地山區、中南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張承傳分析，南海的熱帶性低氣壓今天晚間有機會變颱風，預估往海南島過去，對台灣沒直接影響，但周四起要注意長浪。

張承傳說，周四低壓帶北移，東部、東南部、南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，東北部、中部地區有局部降雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中部、其他山區午後有局部大雨機率。

張承傳表示，周五低壓帶影響，南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，中部及東部降雨變得局部，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

張承傳提到，周六低壓帶影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨機率；周日到下周二西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▼熱帶低壓無直接影響。（圖／氣象署）



▼周四起低壓帶北移，水氣增加。（圖／氣象署）

