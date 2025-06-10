颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到「雨炸4天」　一周降雨熱區曝

▲南海低壓區今(10日)早上8時發展出今年第一個熱帶性低氣壓(TD01)， 有發展為輕度颱風趨勢 。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／綜合報導

位於南海熱帶擾動今（10日）上午已形成熱帶性低氣壓，最快明天生成首颱「蝴蝶」，未來朝西北西往海南島移動。對此，中央氣象署表示，颱風對台灣雖然沒有直接影響，但低壓帶水氣周三（11日）晚起靠近台灣，東南部、恆春降雨增多，到了周四（12日）低壓帶北移，花東、南部雨勢增，各地午後易有雷陣雨。

氣象署指出，明天風向仍為偏東風至東南風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，愈晚水氣愈多，晚起東南部及恆春半島有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後熱對流範圍稍微擴大，在各地山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

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▲低壓帶水氣周三晚起靠近台灣 。（圖／翻攝RAMMB）

氣溫方面，各地持續為高溫炎熱的天氣型態，高溫普遍為32到36度，大台北及中南部有局部36度以上高溫發生，至於各地低溫則大約26至28度。

到了周四至周五（12、13日），低壓帶北移及影響，環境風場為偏南風，周四東部、東南部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部及中部地區逐漸有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲熱帶性低氣壓路徑預估。（圖／中央氣象署提供）

周五雷雨區範圍擴大，東部、東南部及中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；低壓帶影響下，中、南臺灣都易有大雨發生，午後雷陣雨發生時也有短延時大雨發生的機率。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

氣象署提醒，周六（14日）低壓帶影響，但環境風場漸轉西南風，東半部地區雨勢將會稍緩和，降雨熱區轉為迎風面的中南部地區，有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；周日至周二（15~17日）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。