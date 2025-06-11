蝴蝶颱風將生成！　迴轉路徑曝

▲熱帶低壓將生成颱風。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

蝴蝶將生成，迴轉登陸大陸！氣象專家吳德榮表示，最新美日官方預報顯示，蝴蝶颱風將於今日下午2時成形，未來先通過海南島，經廣東、廣西交界附近進入大陸；周四至周六蝴蝶外圍水氣移入，有帶來劇烈降雨的潛勢。

▼最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，蝴蝶將生成迴轉進入大陸。（圖／翻攝Weathernerd）

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度，大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，花東水氣增有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，周四至周六輕颱蝴蝶外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來劇烈降雨的潛勢；周四以東半部及南部機率最高，周四下午起中部以北機率亦提高；周五各地皆受影響；周六南部持續有劇烈降雨的機率，氣溫則因降雨而稍降，仍悶熱。

吳德榮分析，周日至下周二各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏，但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率；下周三至下周五各地仍是晴熱如夏，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新美日官方預報顯示，蝴蝶將於今下午2時成形；中央氣象署路徑潛勢預測圖則顯示，蝴蝶將於周四晨2時才成形，強度逐漸增強，但仍為輕度颱風，其未來先通過海南島，經廣東、廣西交界附近進入大陸；最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，與氣象署路徑潛勢預測圖類似，皆無侵台機率。

▼最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

