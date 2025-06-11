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準蝴蝶北轉2天恐2次登陸　水氣不斷補「超大灑水器」暴雨猛灌

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署）

▲季風水氣不斷輸送補給，首颱「蝴蝶」即將生成登陸中國。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／綜合報導

南海上的熱帶低壓TD01已經生成，今年首個準颱風「蝴蝶」逐漸北上，但各國模式預測的最新路徑顯示，颱風生成後將一路往西北移動，朝中國海南島或廣東地區一帶沿海靠近，恐在13日（周五）左右登陸對岸，帶來暴雨，尤其「準蝴蝶」有了季風水氣不斷輸送補給，雖不會直接影響台灣，但其外圍水氣也會為各地帶來降雨。

位於南海的TD01昨天（10日）上午8時正式晉升，有增強為今年第1號輕度颱風「蝴蝶」（澳門命名，Wutip）的趨勢，中央氣象署預估，準蝴蝶未來將朝西北西方向緩慢前進，並在海南島附近北轉，對台灣無直接影響，但隨著它往北前進，會帶動整個低壓帶北抬，預計12日（周四）起台灣會受到低壓帶影響，中、南台灣易有雷雨，沿海風浪也會明顯增加。

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▼氣象署預估蝴蝶生成後將北轉，但會為中、南台灣帶來降雨。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署）

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署）

中國天氣網分析，熱帶低壓TD01生成後就一直緩慢地壯大，雖然結構仍鬆散，但隨著季風水氣不斷輸送補給，加上低壓風切減小，導致強度還是緩慢增強，預計今凌晨到早上就會正式升格為今年首颱蝴蝶。尤其準蝴蝶北上過程中將引導季風氣流北上，加上北方的冷渦發展，有利降水，未來其「造雨」將比「造風」能力強許多，強降雨範圍也不小。

預計颱風生成後將一路朝海南島南部到廣東西部一帶沿海靠近，並於13日前後登陸，恐將成為今年首個登陸中國大陸的颱風，其中從海南登陸的可能性較大，並且可能北上繼續登陸廣東沿海，出現「一天2連登」的情況。

中國天氣網首席氣象分析師信欣表示，南海土颱風（生成於南海海域的颱風）大多具有強度不強、結構不對稱的特點，因為它們大多在季風槽中生成，本身的對流不是很強，甚至高空和低空風向不一致的情況下，北部的雲層被吹散，導致颱風呈現禿頭。此外，由於北側引導氣流不強，土颱風也具有移動速度慢的特性。

信欣特別提醒，颱風登陸不等於影響結束，登陸後的「蝴蝶」將變身一個「低壓泵」，為持續降雨提供動力，同時北方有冷渦甩出冷空氣南下，兩者結合帶來的降雨影響不可小覷。

▼準蝴蝶恐「一天連2次登陸」後將變身灑水器。（圖／中央氣象署）

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