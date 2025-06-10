血洗母校！奧地利22歲男疑曾遭霸凌　持雙槍掃射「10死30傷」

▲奧地利發生該國史上最嚴重槍擊事件，釀成至少10人死亡、逾30人輕重傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

奧地利第二大城格拉茨（Graz）10日上午驚傳重大校園槍擊事件，一名22歲男子闖入母校BORG中學，持合法擁有的手槍與霰彈槍掃射教室，造成包含自己在內共10人死亡、逾30人輕重傷，當中至少有7名罹難者是學生。事發時學校正在進行結業考試，死傷者多為在場應試學生與教職員，現場陷入一片驚恐。

根據當地警方調查，槍手為該校畢業生，過去曾向人表示自己在學期間遭受霸凌，動機疑與心理陰影相關，犯案後逃入學校廁所疑似舉槍自盡。儘管警方尚未完全確認其身分與動機，但多家媒體引述目擊者與學生說法指出，該男在兩間教室內近距離開火，整起事件自發生至結束僅短短數分鐘，卻釀成重大悲劇。

事發當下，警方迅速出動特種部隊「眼鏡蛇」與直升機進行校園封鎖與清場行動，約在上午11時30分宣布校園無進一步安全威脅，市府也緊急設立兩處心理諮商站，協助驚嚇過度的學生與家長。當地醫療體系全面啟動MANV（大規模傷患應變機制），動員158名醫護人員與65輛救護車應對傷患，並將重傷者送往多間醫院救治，目前仍有4人傷勢危急。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）與總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）先後發表聲明，譴責這場暴行並向受害者家屬致哀，形容這是「全國悲劇」，令人「無法言語地悲傷與震驚」。格拉茨市長卡爾（Elke Kahr）亦宣布該校本周停課，並指出整個城市正處於集體哀悼氛圍之中。

根據當地法律，奧地利成年公民可合法持有多種槍枝，而該國每百人擁有約30把槍，在歐洲國家中槍枝密度名列前茅，此次事件也再度引發社會對持槍制度與校園安全的熱議。目前警方正調查兇嫌是否曾透過社群媒體透露預謀，並追查是否涉及其他共犯或疏失。

事實上，這起槍擊案是奧地利近年最嚴重的校園悲劇，也是當地自2015年車禍殺人事件以來傷亡最慘重的暴力事件，引發全歐關注。歐盟高層與多國政要皆對事件表達哀悼，強調學校應是孩子最安全的地方，絕不容許暴力侵入。