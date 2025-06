電動滑板車「鋰電池起火」奪4命！　法13歲少年跳窗墜亡

▲自今年以來,法國已出現至少50起與電動滑板車相關的火災。(圖/VCG)



記者張方瑀/綜合報導

法國東北部蘭斯市(Reims)一棟10層樓住宅公寓日前深夜突發猛烈火警,起火原因疑為一台電動滑板車的鋰電池爆炸,造成至少4人死亡,包含一對年僅13歲和15歲的兄弟。消防人員形容現場宛如戰區,出動62名消防隊員花了超過3小時才逐步控制火勢。

根據《每日郵報》報導,這起火災發生於當地時間6日凌晨,起火點位於大樓4樓。當時一名13歲男孩跳窗逃生卻不幸墜亡,他的15歲哥哥則被發現陳屍於屋內。檢方證實,他們的繼父重傷,目前情況危急。

報導指出,火勢迅速往上延燒,住在8樓的87歲婦人與59歲兒子也不幸吸入濃煙窒息身亡。整起事件共造成29人受傷,其中2人傷勢嚴重,其餘多為輕傷。

France: E-scooter battery blamed for deadly apartment fire in Reims



A massive fire broke out overnight on Friday, June 6, in a ten-story residential building in Reims — the capital of the Champagne region. According to prosecutor François Schneider, the blaze was caused by the… pic.twitter.com/lPsQbv7gOI