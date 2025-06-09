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電動滑板車「鋰電池起火」奪4命！　法13歲少年跳窗墜亡

▲▼電動滑板車,滑板車。（圖／VCG）

▲自今年以來，法國已出現至少50起與電動滑板車相關的火災。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

法國東北部蘭斯市（Reims）一棟10層樓住宅公寓日前深夜突發猛烈火警，起火原因疑為一台電動滑板車的鋰電池爆炸，造成至少4人死亡，包含一對年僅13歲和15歲的兄弟。消防人員形容現場宛如戰區，出動62名消防隊員花了超過3小時才逐步控制火勢。

根據《每日郵報》報導，這起火災發生於當地時間6日凌晨，起火點位於大樓4樓。當時一名13歲男孩跳窗逃生卻不幸墜亡，他的15歲哥哥則被發現陳屍於屋內。檢方證實，他們的繼父重傷，目前情況危急。

報導指出，火勢迅速往上延燒，住在8樓的87歲婦人與59歲兒子也不幸吸入濃煙窒息身亡。整起事件共造成29人受傷，其中2人傷勢嚴重，其餘多為輕傷。

蘭斯檢察官施耐德（François Schneider）表示，這起火災屬於意外，初步研判是電動滑板車電池異常起火，引發整棟樓陷入火海。他強調，鋰電池起火難以撲滅，消防人員形容現場如戰區，62名消防隊員花了超過3小時才將火勢控制。

住戶法伊札（Faïza）向媒體憶述驚險逃生過程，當時她聽見呼救聲並看見濃煙迅速蔓延，只能立刻帶著孩子衝出大樓。法伊札透露，自己與罹難兄弟的母親是朋友，而對方當時正帶著最小的孩子在法屬圭亞那（Guiana）旅遊。

根據統計，自今年以來，法國已出現至少50起與電動滑板車相關的火災。主因是車內的鋰電池若過熱、受損或製造瑕疵，極易引發爆炸與火警。

專家呼籲，使用鋰電池裝置應特別注意充電環境與電池狀態，切勿在無人看管時長時間充電，以免釀成無法挽回的災難。

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