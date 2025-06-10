感情要不要繼續？12星座面對分手的「終極拷問」問完這題心裡就懂

▲12星座在分手前，應該要先「靈魂拷問」自己一番！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你是否也曾在深夜翻來覆去，只因腦中浮現那句難以啟齒的話，「我們分手吧。」說出口前你猶豫再三，說出口後卻可能再也回不了頭。《科技紫微網》整理出12星座在「分手」這件事上最應該問自己的「靈魂拷問」。感情若已走到臨界點，不妨先靜下心來思考這些問題，給自己一個更清晰的決定依據，避免因衝動而錯過可能的轉圜空間。

牡羊座、獅子座——我真的有做到自己該做的嗎？

關係出問題時，除了檢討對方，我們也該反思自己。你是否給予足夠的關心、理解與支持？是否在爭執中保持成熟的態度？愛情是兩個人的互動，若你願意回頭看看自己做了多少，或許還能找到重新連結的可能。

金牛座、巨蟹座——我還愛他嗎？還是只是放不下？

曾經的回憶很美，但是否代表你現在還想繼續這段感情？愛和習慣是兩回事，不要因為共同經歷了太多就一廂情願地繼續。誠實面對自己的心：是愛還是不捨？明確這一點，會幫助你做出更不後悔的選擇。

雙子座、天秤座——我真的準備好承擔分手後的改變嗎？

分手不是一紙宣言那麼簡單，隨之而來的是生活與心理的劇變。你能適應重新一個人的生活嗎？能熬過失落期，堅持不再回頭嗎？只有當你準備好承擔後果時，這個選擇才是真正屬於你的決定。

雙魚座、天蠍座——我是在被他人影響下做決定嗎？

朋友的建議、家人的聲音、外人的眼光……都可能干擾你原本的判斷。但感情這回事，只有你自己最清楚甜與苦。做出決定之前，請先確定這是你內心真正的聲音，而不是別人投射在你身上的情緒。

處女座、摩羯座——我還能包容他的缺點嗎？

每個人都有瑕疵，當愛還在時，缺點都像小趣味；當愛褪去，優點也可能變刺眼。試著列出他讓你困擾的地方，問問自己：我願意接受嗎？若答案是肯定的，關係還有修補的空間；否則，也許放手才是負責的選擇。

射手座、水瓶座——他還願意理解並滿足我的需求嗎？

你喜歡的東西、習慣的小怪癖，他是否還放在心上？當你需要被理解、被疼愛時，他是否願意回應？如果他早已忽略你真正的需要，讓你感到孤單甚至陌生，那這段關係的溫度或許早就變了。但如果他仍願意傾聽與體貼，那或許值得再給彼此一次機會。

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