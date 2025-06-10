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「鋸傷睪丸掉出來」還不是最慘！醫曝「這裡一斷」恐5分鐘內死亡

36歲裝修師傅施工遭鋸片劃破陰囊，睪丸外露濺血送醫搶救。這竟不是最嚴重的？醫說出真相。（翻攝畫面）

▲36歲裝修師傅施工遭鋸片劃破陰囊，睪丸外露濺血送醫搶救。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

施工工傷太可怕！彰化縣花壇鄉一名36歲陳姓裝修師傅在昨（9日）施工過程中，操作圓盤切割器時不慎失控，高速旋轉的鋸片竟劃破其右大腿內側與陰囊部位，造成10公分深切傷、睪丸外露，當場血濺現場，緊急送醫搶救。

不過，「睪丸外露」非最致命！泌尿科醫師強調，此類傷勢看似「痛爆」，但真正的致命風險，其實不是睪丸外露，而是「股動脈破裂」與「免疫攻擊」，恐導致不孕甚至喪命。

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泌尿科醫師程威銘指出，陰囊創傷雖讓人怵目驚心，但真正危險的是若鋒利鋸片劃破大腿內側的股動脈，可能在5分鐘內因大量失血而休克死亡。

其次才是睪丸本體受損、精子蛋白暴露於體內，一旦引發免疫反應產生「抗精子抗體」，恐導致永久不孕。

程威銘說明，陰囊雖包覆睪丸，但具特殊「血睪屏障」，能防止免疫系統攻擊精子。然而一旦創傷導致屏障破裂，精子暴露在血液中，免疫系統可能錯認為「外來入侵物」，產生攻擊行為，甚至波及另一顆正常睪丸，導致功能萎縮。

不是最痛卻最複雜！程威銘指出，若傷口僅波及陰囊皮膚，透過清創與覆蓋可望復原；但若傷及睪丸或「精索」組織（連接睪丸至腹部的神經血管束），可能影響生殖功能與睪丸存活率。

程威銘也強調，此類傷勢若未妥善處理，恐需切除受損睪丸，或導致永久性生育障礙。他再分享中國工人使用切割機時，鋸片反彈將整個生殖器切斷的案例。

該工人冷靜將器官冷藏後送醫，雖順利接回，但醫師仍坦言：「此類顯微重建手術須縫合動脈、靜脈、尿道與白膜，難度極高」，即使成功，多數僅能恢復排尿功能，性功能難以完全回復。

醫師呼籲如遇睪丸斷裂或外露等嚴重創傷，醫師提醒務必記住以下「搶救黃金3步驟」：

1.以無菌生理食鹽水包覆受傷組織，勿直接接觸冰塊。

2.冷藏保存（非冷凍），降低組織壞死機率。

3.於12小時內送至具備顯微重建能力之醫療院所，提高修復成功率。

程威銘也提醒，高風險勞動工作者應提升安全意識，穿戴護具、防割褲或護襠設備，避免類似工安悲劇重演。


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