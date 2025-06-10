哈利王子一家四口遊迪士尼！　重現黛妃31年前溫馨回憶

▲哈利和梅根帶著一雙兒女去迪士尼樂園玩（右圖），讓人聯想到31年前黛妃帶他去迪士尼的回憶（左圖）。（翻攝meghan IG、X@sunrayleo1）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）2020年脱英後定居美國加州，近日夫妻倆帶一雙兒女到加州迪士尼樂園玩，慶祝女兒莉莉貝（Princess Lilibet）的4歲生日，讓人聯想到31年前黛安娜王妃（Princess Diana）的珍貴回憶。

根據《People》報導，梅根早前在IG分享一家四口去迪士尼的影片，寫下：「謝謝迪士尼樂園，為我們家帶來兩天純粹的喜悅！」可見哈利與梅根帶著6歲的兒子亞契（Prince Archie）與莉莉貝，遊園迪士尼《星際大戰》《冰雪奇緣》等熱門主題區域，小王子和小公主還和艾莎公主合照，畫面溫馨。

▲哈利和梅根一家四口去迪士尼樂園玩，莉莉貝光腳丫沒穿鞋。（翻攝meghan IG）

▲莉莉貝和艾莎公主見面，莉莉貝本身就是小公主。（翻攝meghan IG）

▲哈利和莉莉貝玩得很開心。（翻攝meghan IG）

令人注意的是，莉莉貝的生日蛋糕，是小美人魚愛麗兒的造型，猜測可能是莉莉貝最喜歡的迪士尼角色。而莉莉貝與哥哥都有一頭醒目的紅髮，明顯遺傳爸爸哈利，正好愛麗兒也是紅頭髮。

哈利曾在脫口秀節說過，他的紅髮來自母親黛妃的娘家史賓塞家族（Spencer），並幽默表示：「我本以為這基因撐不過我太太的強大遺傳，但我錯了，紅髮基因果然堅強！」

▲莉莉貝的生日蛋糕是小美人魚愛麗兒。（翻攝meghan IG）

▲莉莉貝一頭紅髮很醒目。（翻攝meghan IG）

▲莉莉貝和哥哥亞契玩旋轉木馬。（翻攝meghan IG）

此外，哈利還帶亞契一同搭乘迪士尼樂園的「蒂安娜的沼澤歷險」（Tiana’s Bayou Adventure），此設施為改版後的原「飛濺山」（Splash Mountain）。外媒解讀，這不僅是一段遊樂行程，可能也是哈利對母親的懷念與致敬。

▲哈利與梅根帶亞契玩「蒂安娜的沼澤歷險」。（翻攝meghan IG）

▲黛安娜王妃（左起）1993年帶年幼的哈利與威廉去迪士尼玩「飛濺山」。（翻攝X@dreafahy）

回顧1993年，黛安娜王妃帶著年僅8歲的哈利與哥哥威廉王子到佛羅里達州的迪士尼世界，並在未對外開放的情況下玩「飛濺山」設施。當年照片中，黛妃與兒子們與臉上洋溢喜悅，成為英國王室記憶中難得的溫馨時刻。



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