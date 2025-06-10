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Labubu太夯了！　連仿冒工廠都哀號「產能不足」不夠分

Labubu風靡全球。（翻攝自泡泡瑪特官網）

▲Labubu風靡全球。（圖／翻攝自泡泡瑪特官網）

圖文／鏡週刊

近期玩具品牌「泡泡瑪特」旗下的角色Labubu風靡全球，連BLACKPINK的LISA、歌手蔡依林、蕾哈娜等人都淪陷，如今，Labubu不僅正版供貨吃緊，就連仿冒工廠都已經開始出現「產能不足」的狀況。

Labubu在名人加持下全球暢銷，就連創辦人王寧也跟著身價翻漲，成為了河南省新一代首富。除了正版供貨吃緊外，就連仿冒工廠也出現供不應求的情況。據中媒《新浪財經》報導，東莞一家Labubu仿冒工廠負責人便稱，現在他們仿造的Labubu產品都已經缺貨，根本不夠分。

該名工廠負責人受訪時還說，現在有數千隻的訂單需要排單，不過廠家都不一定願意接單，因為貨實在不夠分，有需要的人已經越來越多了。據了解，該工廠有2種Labubu的產品，雖然都是1:1的「全身款」，不過其中一種是「高仿高品質」，另一種則是「義烏高品質款」。

負責人解釋，「高仿高品質」是1:1仿正品，價格較高，1隻約人民幣38元（約新台幣157元），而「義烏高品質款」則一眼就能看出是仿製品，所以價格相對比較便宜。

另一家工廠負責人則提到，目前產能有限，雖然工廠每天的產能可以達到數千隻，但是訂單需要排到月底，因為要貨的人真的太多了，而法界人士則提醒，這類的大規模生產仿冒品的行為，已經侵犯了品牌方的產權，擾亂市場的秩序，因此對於假冒、過分加價的黃牛，都應該加強監管。


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