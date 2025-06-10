45分鐘火速收槌！士林分署二拍臺雅詐騙贓物　兩場進帳2141萬

▲士林分署於5月20日及今舉辦2場拍賣會，合計拍定130件，總拍定金額達2,141萬餘元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

女子羅佩雯、鄭淳駿2人先前以「機票投資」「移民管道」為餌，向臺雅集團前董事長沈裕雄等被害人詐得逾50億元，全案經北檢偵辦後查扣大批奢華贓物。士林分署5月20日首開槌，部分精品已拍出；今（10）日再辦第二場拍賣，2場共拍出130件、變現逾2,141萬元，所有款項已移交台北地檢署保管，未來將挹注沒收或求償程序，剷除詐騙金流。

今上午10時開槌，現場吸引超過40名買家、17組投標號角逐，短短45分鐘喊價101次，便迅速結標。最受矚目的DIOR手錶耳環套組自底價一路飆漲至608萬元；愛馬仕長方形鑽錶以18.6萬元成交。知名藝術家林海容《唱盡人間QQ事》《練氣功》等三幅畫作，也分別以21.6萬、20.3萬與26.1萬元拍出。

▲士林分署再拍臺雅案贓物共追回2141萬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次拍賣標的源自台北地檢署偵辦「臺雅集團」前沈姓董事長遭詐欺一案。檢方在追查過程中，查扣羅姓被告用不法所得購買的愛馬仕、LV、香奈兒、GUCCI、DIOR等精品包款、珠寶與日用品共42件，並囑託士林分署依法變價。士林分署表示，藉由行政執行機制迅速處理贓證物，可避免市值波動並確保受害人未來發還權益。

士林分署強調，將持續與檢察機關「分進合擊」，加速詐欺犯罪所得之變價與沒收，落實刑法新制精神，「讓詐騙集團打不到錢，也花不到錢，才能真正斬斷犯罪誘因」。臺北地檢署則指出，拍賣所得將待刑事程序終結後，依法優先用於被害人返還及公庫充公，期盼透過公私協力，強化對詐騙犯罪威懾效果。