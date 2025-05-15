氣質妹詐走50億變精品VIP！鑑賞會吸董仔、精品業者朝聖笑：目標已鎖定

▲法務部行政執行署士林分署於5月20日上午，舉辦本年度規模最大、最受矚目的名牌精品拍賣會 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

騙子過得比名媛還浮誇！行政執行署士林分署今（15日）舉辦「扣案精品鑑賞會」，展出餐飲大亨攜氣質女詐騙臺雅集團前董事長沈裕雄逾50億元案中所查扣的150件高奢精品，包含近百萬LV腳踏車、600萬LV粉紅化妝台、多款「嫂子包」，奢華程度宛如精品展，更吸引當鋪、精品業者與董事長級買家湧入，警方更到場戒護。

▼價值600萬的LV粉紅化妝箱絕對是彩妝控的終極夢想，粉嫩皮革加經典Monogram超吸睛，關起來就變高級行李箱。（圖／記者黃宥寧攝）

這場「扣案精品鑑賞會」雖非競標，卻是5月20日正式法拍前的暖身活動，據士林分署表示，本次展出總市值粗估達5,000萬元，為今年最大宗奢侈品變價案。

展品如名媛夢幻清單，包括LV、Hermès、CHANEL、GOYARD、TIFFANY等經典包款與飾品，還有中國藝術家林海容、山本麻友香畫作、庫柏力克熊大型公仔等藏品。一字排開，閃到讓現場人直呼「有夠誇張」。

▲96萬LV腳踏車，連坐墊都在炫技，奢到爆表。（圖／記者黃宥寧攝）

精品業者MIKA受訪直言：「第一次來參加法拍鑑賞會，真心佩服詐團的選物品味，買的都是『啪哩啪哩』會閃的嫂子包！」她說，所謂「嫂子包」是黑道詐團圈內對幫派女友常用精品款的俗稱，外型浮誇、氣場強大，不只名牌，還多半是限量款，「真的有錢奢得很有Sense。」

不只業者搶看，現場還有身分低調的董事長級買家出沒，一眼鎖定林海容畫作，低調透露：「5月20日正式拍賣，目標只有這個。」

士林執行署行政執行官黃國書表示，此次查扣的物品多為限量設計或稀有絕版款，為保值變價，將於5月20日上午9點50分舉行首次公開拍賣。為避免被害人求償權益受損，執行署已規劃辦理兩場拍賣，開放民眾參與競標，盼能儘可能回收部分詐騙所得，彌補被害人損失。

▲HERMÈS愛馬仕5顆地球儀與皮革桌面組成的矮桌，桌面可以旋轉。（圖／記者黃宥寧攝）

士林分署提醒，拍賣5月20日當日上午8時30分起開放登記，至9時30分截止。應買人須攜帶身分證件及現金3,000元保證金換取競標號碼牌（名額有限、發完為止），拍定後需當場以現金或信用卡支付價金。