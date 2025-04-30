士林分署母親節放大招！5／6拍賣美麗華董事土地　還有精品女裝

▲士林分署5月6日將舉行「123全國聯合拍賣會」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署將於5月6日舉辦「123聯合拍賣會」，標的涵蓋美麗華董事黃春照名下內湖3筆精華土地；另還有逾千件全新女裝、精品服飾，部分商品無底價競標。適逢母親節，當天亦舉辦文創市集快閃活動，主打台灣特色好物，結合競標與選物樂趣，民眾可趁機送禮、投資，一舉兩得。

本次拍賣焦點之一，為美麗華大飯店董事黃春照因積欠綜合所得稅及行政罰鍰，累計欠稅逾新台幣2.6億元，名列欠稅大戶。

士林分署指出，將標售黃春照名下位於內湖區西湖段二小段的3筆土地，毗鄰黃氏宗祠園區，群山環抱、環境清幽，底價自67萬至354萬元不等，換算每坪僅約1.4萬元，具高度投資潛力。

本次拍賣除黃春照名下的內湖區西湖段二小段3筆精華土地外，亦釋出來自其他義務人案件的34筆不動產，分布於新北市八里、三芝、淡水、汐止及台北市南港、士林、北投等地。其中，位於新北市汐止區高爾夫球練習場停車場內的720、724地號土地，因地段優越、具發展潛力，也引發關注，

▲汐止高爾夫球練習場停車場內土地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

動產方面同樣吸睛，包含華泰、昌泰資產管理、吉時國際娛樂傳媒與元江投資等公司股份，以及三輛自用小客車（2021年NISSAN、2003年MAZDA、2002年BMW）一併拍賣。此外，現場還有超過千件全新女裝與精品，涵蓋大衣、洋裝、圍巾、飾品等，售價僅50至100元不等，部分商品甚至無底價，正逢母親節，可作為送禮、自用兼具的超值選擇。

為呼應節慶氛圍，士林分署也將於當日上午11時至下午4時舉辦「創意生活・在地好物」快閃市集，展售來自大稻埕文創業者的特色商品，如小籠包造型調味罐、見囍壺具等。據了解，活動靈感源自一位因疫情導致經營困難的周姓義務人，分署特別設計平台，協助其透過文創銷售履行義務，也為參與者創造購物新體驗。

士林分署表示，本次結合不動產釋出與文創市集，不僅展現法務部「公義與關懷」的施政理念，也為民眾提供一個能挑選好物、支持在地創業的機會。民眾如欲了解詳細拍賣資訊，可至士林分署官網查詢，或於當日親臨現場一探熱鬧盛況。