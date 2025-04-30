　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士林分署母親節放大招！5／6拍賣美麗華董事土地　還有精品女裝

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署5月6日將舉行「123全國聯合拍賣會」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署將於5月6日舉辦「123聯合拍賣會」，標的涵蓋美麗華董事黃春照名下內湖3筆精華土地；另還有逾千件全新女裝、精品服飾，部分商品無底價競標。適逢母親節，當天亦舉辦文創市集快閃活動，主打台灣特色好物，結合競標與選物樂趣，民眾可趁機送禮、投資，一舉兩得。

本次拍賣焦點之一，為美麗華大飯店董事黃春照因積欠綜合所得稅及行政罰鍰，累計欠稅逾新台幣2.6億元，名列欠稅大戶。

士林分署指出，將標售黃春照名下位於內湖區西湖段二小段的3筆土地，毗鄰黃氏宗祠園區，群山環抱、環境清幽，底價自67萬至354萬元不等，換算每坪僅約1.4萬元，具高度投資潛力。

本次拍賣除黃春照名下的內湖區西湖段二小段3筆精華土地外，亦釋出來自其他義務人案件的34筆不動產，分布於新北市八里、三芝、淡水、汐止及台北市南港、士林、北投等地。其中，位於新北市汐止區高爾夫球練習場停車場內的720、724地號土地，因地段優越、具發展潛力，也引發關注，

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲汐止高爾夫球練習場停車場內土地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

動產方面同樣吸睛，包含華泰、昌泰資產管理、吉時國際娛樂傳媒與元江投資等公司股份，以及三輛自用小客車（2021年NISSAN、2003年MAZDA、2002年BMW）一併拍賣。此外，現場還有超過千件全新女裝與精品，涵蓋大衣、洋裝、圍巾、飾品等，售價僅50至100元不等，部分商品甚至無底價，正逢母親節，可作為送禮、自用兼具的超值選擇。

為呼應節慶氛圍，士林分署也將於當日上午11時至下午4時舉辦「創意生活・在地好物」快閃市集，展售來自大稻埕文創業者的特色商品，如小籠包造型調味罐、見囍壺具等。據了解，活動靈感源自一位因疫情導致經營困難的周姓義務人，分署特別設計平台，協助其透過文創銷售履行義務，也為參與者創造購物新體驗。

士林分署表示，本次結合不動產釋出與文創市集，不僅展現法務部「公義與關懷」的施政理念，也為民眾提供一個能挑選好物、支持在地創業的機會。民眾如欲了解詳細拍賣資訊，可至士林分署官網查詢，或於當日親臨現場一探熱鬧盛況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治
愛莉莎莎登機遭拒「當場大發飆」！　1天哭2次：真的把我搞瘋
白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列
「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？
佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋
快訊／撞擊瞬間曝！　人行道上2人遭猛撞「滿地血」
80萬鑽戒不見了！　台南民宿老闆遭圍毆打爆眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

五一勞動節遊行將至...遊行路線曝　北市動員345警力維安

藥水是別人名字！媽控險害孩子吃錯藥　高雄長庚致歉：貼錯標籤

北市萬華桂林堤外車輛遭潑瀝青！1個月3起　都在監視器死角

快訊／撞擊瞬間曝光！汽車高速猛撞「人行道上2人」　釀2命危2傷

男退租「貓咪沒帶走」房仲半年後帶人看屋...開門見惡臭乾屍

快訊／桃園八德區公所前「轎車猛撞行人」滿地血！2人無呼吸心跳

快訊／調查局證實了！吸金10億潛逃加拿大7年　貴婦奈奈將返台

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

五一勞動節遊行將至...遊行路線曝　北市動員345警力維安

藥水是別人名字！媽控險害孩子吃錯藥　高雄長庚致歉：貼錯標籤

北市萬華桂林堤外車輛遭潑瀝青！1個月3起　都在監視器死角

快訊／撞擊瞬間曝光！汽車高速猛撞「人行道上2人」　釀2命危2傷

男退租「貓咪沒帶走」房仲半年後帶人看屋...開門見惡臭乾屍

快訊／桃園八德區公所前「轎車猛撞行人」滿地血！2人無呼吸心跳

快訊／調查局證實了！吸金10億潛逃加拿大7年　貴婦奈奈將返台

大谷翔平甜曝：幸福的睡眠不足　真美子親挑登場曲迎來當爸後首轟

港星突改名「隔6年首揭原因」！全為了父親　遭網諧音取笑：不在意

脫離困境不孤單！　單親媽重返職場勞動部助攻找回自信人生

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

銀髮族職場發光發熱！　雲嘉南就業中心專區長輩求職更便利

快訊／台股收盤上漲2.4點　台積電漲6元至908

Makiyo揭12年前醉毆真相！　爆司機其實沒昏迷：拿錢之前還出國玩

港務公司行銷獎勵資訊平台改版完成　用戶體驗與效能同步躍升

美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

【遲到就喝】在部落遲到先乾一大碗！阿姨警告：下次直接喝整桶

社會熱門新聞

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

電商公司請「蕭敬騰」表演全為吸金2億　夫妻下場曝光

呂秋遠「私生子生母」公開把妹話術！　不願墮胎被開除

快訊／桃園八德區公所前「轎車猛撞行人」滿地血！2人無呼吸心跳

即／女星整復竟慘骨裂　網紅整復師下場曝

不滿吃麵違停被拍照　刺青男拉扯檢舉人理論

快訊／陳梅慧身亡！洩個資案獲不起訴

快訊／撞擊瞬間曝光！汽車高速猛撞「人行道上2人」　釀2命危2傷

真的要回來了！貴婦奈奈5月1日抵台投案

快訊／調查局證實了！貴婦奈奈將返台

獨／母女遭詐千萬雙亡　車手喊：皮膚病要交保

屏東20歲女「上午下午跑銀行」 　警到場反詐宣導

幫惡保母姊妹辯護的律師也挨轟　全律會：別污名化

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

更多熱門

相關新聞

獨／母女遭詐千萬雙亡　車手喊：皮膚病要交保

獨／母女遭詐千萬雙亡　車手喊：皮膚病要交保

北市內湖區甯姓單親母親誤信詐團假冒的理財網紅「柴鼠兄弟」，加入假投資LINE群組，遭詐走1200萬元。她事後報警，卻在與承辦員警通話時，無意聽見對方冷言，身心受創加劇，絕望中與女兒雙雙輕生。檢警火速追查，將詐團派出車手王品昇與黃廣生逮補並起訴。士林地院依法各判處2年，但遺憾的是贓款已流入上游，至今分文未追回。

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

書記官、執行員2周密集訓練！　士林分署結合VR技術

書記官、執行員2周密集訓練！　士林分署結合VR技術

獨／15歲孫偷外公車撞死3人　家屬怒告吞敗了

獨／15歲孫偷外公車撞死3人　家屬怒告吞敗了

鄉民提「南港屌打內湖了」　實登：每坪均價貴17萬

鄉民提「南港屌打內湖了」　實登：每坪均價貴17萬

關鍵字：

內湖士林分署

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

巴基斯坦：印度最快24小時動武

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面