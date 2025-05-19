快訊／海巡署驚爆高官是共諜！勤指中心主任遭羈押...2大過免職

▲海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝（右）遭羈押，2大過免職。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

海巡署驚傳共諜！金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝，平日業務是掌握分署勤務編排情形及案件管制進度，卻被發現疑似將敏感資訊洩密給中共。金門地檢署14日發動搜索將莊帶回，後經法院裁定羈押，金馬澎分署同日將莊調離現職，並核定兩大過免職。

據了解，莊宗輝過去曾任金門第九海巡分隊長、海巡署專員，去年底晉升金馬澎分署勤指中心主任，平時掌握分署各項勤務編排情形及案件管制進度，但卻洩漏資訊給中共，涉犯個資法、國安法、貪污治罪條例、洩漏國防以外秘密罪等。

▲▼海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝遭羈押，2大過免職。（圖／記者林名揚翻攝）

金馬澎分署表示，本月14日金馬澎分署莊姓主任因涉國安法及貪污治罪條例等案經法院裁定羈押，金馬澎分署已於同日將莊員調離現職、調整為非主管職務。

另經調查因情節重大，金馬澎分署也於翌（15）日召開考績會議核定莊員一次記兩大過免職，並追究相關人員考監不周責任，秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」之原則，全力配合司法機關調查。

金馬澎分署強調，已啟動內部調查程序，全面加強所屬人員考核，並落實法治及廉政教育，以杜絕類案再生。