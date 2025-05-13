吸收現役軍官「賣機密給中國」！　退役少校飛官遭判2年6月

▲國軍雄風三型飛彈。（圖／資料照）

文／中央社

前空軍飛官史男退役後遭中國情治人員吸收，再吸收現役空軍作戰指揮部攔截管制官許男，提供演訓資料及戰機掛載雄三飛彈作戰運用等機密給中國。台中高分院今天依違反國安法判處史男2年6月徒刑。

台中高分院今天審結宣判，史男涉犯國安法分別遭判刑10月、2年2月徒刑，沒收不法所得新台幣210萬元，可上訴。許男部分則移轉台中地院審理。此案涉及國家機密，案情部分未對外公開，量刑部分合議庭予以公開。

據了解，曾任空軍少校飛行官的史男於民國97年退役，透過友人介紹，被中國情治人員吸收，加入1家公司擔任監事，負責在台吸收成員、蒐集國軍軍事機密。

史男110年接觸在空軍作戰指揮部擔任空軍戰術管制中心攔截管制官的許男，史男聲稱他與美國軍方有交流，希望許男加入，針對空軍因應中國軍機擾台時的因應作為等提供機密，史男並允諾給予報酬。

許男陸續提供相關空軍演訓書面資料，甚至包含戰機掛載雄風三型飛彈作戰運用等機密，史男收到資料後，再傳送給中國情治人員，史男陸續收到新台幣逾150萬元「公司分紅」，再交付20多萬元給許男。

台中高分檢去年8月間指揮專案小組，前往史男住處執行搜索偵辦，透過查扣的手機、電腦等物，查出現役的許男涉案，2人於偵訊期間坦承犯行，檢方複訊後聲請羈押2人獲准。後來史男以10萬元交保，許男則裁定接續羈押。台中高分院採不公開審理。