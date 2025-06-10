「台灣第一站—桃園」前進首爾旅展　韓國男團CIX遊桃園影片熱播吸睛

▲桃園市觀光旅遊局代理局長王麗娟（左1）驚喜現身，化身話題韓劇《黑白大廚》角色快閃登場，並以經典大溪豆干美食推廣桃園。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園聯手北台四市再出擊！2025首爾國際觀光展（SITF）盛大登場，台灣北部四大城市—基隆、台北、新北、桃園—共同設置「타타신지 대만（桃台新基 台灣）」主題展區，取自韓文諧音為「神奇的地方」，搶攻韓國自由行市場。桃園以韓國男團CIX拍攝的《Hashtag Travelog桃園篇》節目片段吸引現場高度關注，展現強大旅遊魅力。桃園觀光旅遊局代理局長王麗娟更驚喜現身，化身話題韓劇《黑白大廚》角色快閃登場，並以經典大溪豆干美食推廣桃園，成功吸睛。

▲以「NEXT TRAVEL 4 CITY」為行銷主軸，共同設置「타타신지 대만（桃台新基 台灣）」主題展區。

北台四市聯手首爾搶客 主題互動展區攻佔韓旅市場

延續去年四市首度攜手於首爾舉辦觀光推廣活動的熱潮，基隆、台北、新北及桃園再度聯合出擊，以「NEXT TRAVEL 4 CITY」為行銷主軸，深化「桃台新基」旅遊品牌印象，共同參與韓國最大旅展「2025首爾國際觀光展」（SITF，6月5日至8日），並在首爾地鐵乙支路入口站投放形象廣告，擴大品牌曝光。桃園展區特別以「探索北橫」、「觀音蓮花季」為主題打造沉浸式照片牆，搭配賓果遊戲與拓印體驗，巧妙融入拉拉山、大溪老街、永安漁港與大王蓮乘坐等景點亮點，吸引大量韓國旅客參與互動，深植對桃園觀光的印象。

▲活動現場加碼抽出台韓來回機票與住宿大禮，掀起熱烈迴響。

桃園觀光局長化身黑白大廚快閃送豆干 現場加碼抽機票掀熱潮

桃園觀光旅遊局代理局長王麗娟攜手基隆、台北與新北市觀光首長，於週六聯合快閃首爾旅展現場，化身韓劇《黑白大廚》角色登場，吸引現場關注。活動中由桃園率先端出代表性美食「大溪豆干」，親手招待民眾品嚐，透過美食分享拉近與韓國旅客的距離，並藉由豆干引出大溪老街的歷史人文故事，並推薦可順遊小烏來、拉拉山等自然景點，打造完整深度旅遊路線。同時也提醒旅客，返國前可前往青埔暢購，為桃園之旅畫下完美句點。活動現場加碼抽出台韓來回機票與住宿大禮，掀起熱烈迴響，成功引發韓國民眾對桃園旅遊的高度期待。

▲旅展現場人潮擠爆舞台區，搶看偶像玩桃園的精彩片段。

人氣韓團CIX帶你玩桃園 韓國旅展掀觀光熱潮

此外，觀光旅遊局特別攜手韓國頂尖娛樂集團CJ ENM及旗下知名頻道tvN，邀請高人氣偶像男團CIX來桃園拍攝《Hashtag Travelog桃園篇》， CIX成員親身走訪大溪老街、茶文化館、水族館等熱門景點，並品嚐夜市小吃與道地客家料理，展現桃園多元觀光魅力。旅展現場同步播放精彩節目片段，吸引大批旅客駐足關注、熱烈詢問。桃園觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，桃園不僅是旅客抵達台灣的首站，也是返國前的最佳停留地，集結都會風情、自然山林與海鮮美食，地理位置與機場捷運交通便利，讓遊客可輕鬆前往華泰名品城、水族館與橫山書法藝術館，打造「一抵台即旅遊、一返國前再停留」的無縫旅程。