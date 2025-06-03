珍珠海岸產業升級啟動！攜手共創永續觀光 6/17、18說明會登場，業者報名倒數中！

▲產業升級計畫翻轉珍珠海岸風貌。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

產業升級計畫翻轉珍珠海岸風貌，即日起開放報名！桃園市政府觀光旅遊局即日起推動「珍珠海岸觀光產業服務量能升級計畫」，助力在地業者開發新旅遊產品、提升服務品質！此計畫報名至7月18日截止，歡迎蘆竹、大園、觀音與新屋區的食、遊、購、行業者踴躍參加。6月17日（新屋場）與6月18日（大園場）將舉辦兩場說明會，幫助業者深入了解核心內容與申請重點，攜手共創更美好的旅遊體驗！

▲桃園市政府觀光旅遊局即日起推動「珍珠海岸觀光產業服務量能升級計畫」。

挖掘珍珠海岸的全新可能桃園市政府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示：「永續觀光已成為產業發展的關鍵趨勢，象徵著產業轉型的新契機。」為掌握這波綠色浪潮，計畫以「璀璨珍珠・永續領航」為核心，鼓勵在地業者提出結合永續理念的品牌升級構想。專家團隊將提供多面向輔導，包括場域營造、產品設計、服務流程、經營策略及整合行銷，並進行深度診斷與一對一顧問服務。計畫提供專業課程、交流參訪、媒體曝光與整合行銷等資源，助力業者提升品牌價值。未來更有機會納入珍珠海岸主題遊程設計，攜手打造永續發展的觀光亮點！

▲草漯沙丘，永續觀光已成為產業發展的關鍵趨勢。

借鏡成功案例走向共好未來，說明會將深入說明執行內容與申請細節，並邀請曾參與「皇冠海岸觀光圈產業風格形塑計畫」的業者分享實戰經驗。為便利無法到場的業者，說明會將同步線上直播，讓大家即時掌握第一手資訊。

▲永安海螺文化體驗園區位於桃園市新屋區，建築外觀以純白色海螺造型為設計靈感。

相關資訊請參考下方

1、 計畫簡章及報名文件下載連結：

計畫簡章及報名文件：https://reurl.cc/OY8d9y

▲114年桃園珍珠海岸觀光產業服務量能升級計畫，遴選說明會。

2、 說明會資訊及報名連結：

1、 場次1 ：新屋場

● 時間：6月17日（二）15:00-16:40

● 地點：新屋區公所301會議室（桃園市新屋區中山路265號）

● 分享者：田中芳園 許添尊 執行長

2、 場次2 ：大園場

● 時間：6月18日（三）15:00-16:40

● 地點：大園區青山市民活動中心（桃園市大園區興德路131號）

● 分享者：委託行街區股份有限公司 邱孝賢 總經理

3、 報名連結：https://forms.gle/dKLfnRhAEuLieXhh7

▲114年桃園珍珠海岸觀光產業服務量能升級計畫。