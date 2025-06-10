台灣出生率再破底「5月僅8433人」！網酸：人人躺讀國立大學

▲今年5月全台出生人口數僅8433人，連續53個月「生不如死」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

台灣嬰兒出生率逐年下降，人口高齡化與少子化問題日益嚴重，根據內政部最新人口統計，今（2025）年5月全台出生人口僅8433人，再創歷史新低紀錄。

內政部今（10）公布最新戶口統計資料，今年5月出生數為8433人，約每5.3分鐘就有一個嬰兒誕生，折合年粗出生率為千分之4.25，較上年同月減少2735人、-24.49％，較上月減少251人、-2.89％；死亡數部分，今年5月人口死亡數為15382人，平均約每2.9分鐘就有一人死亡，折合年粗死亡率為千分之7.75，較上年同月減少1034人、-6.30％，較上月減少1823人、-10.60％，全台人口數僅剩2335萬5470人。

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事實上，我國自2021年2月起死亡人數就已超過出生人數，連續53個月「生不如死」，人口持續負成長。

對此，相關話題也在PTT掀起熱議，網友紛紛留言直呼，「太神啦又創新低」、「又有8433人來當奴工了」、「少子化辦公室大成功」、「再少200人！少子化辦公室繼續開出好成績！」「今年搞不好要10萬保衛戰了」、「人人躺讀國立大學」、「房價太貴了，生孩送房啦」、「生育補助要加碼，不要整天買老人票」、「台灣的少子化已經進入不可逆的死亡循環了。」

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