　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣出生率再破底「5月僅8433人」！網酸：人人躺讀國立大學

台灣嬰兒出生率逐年下降，人口高齡化與少子化問題日益嚴重，根據內政部最新人口統計，今（2025）年5月全台出生人口僅8433人，再創歷史新低紀錄，已連續53個月「生不如死」，人口持續負成長。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲今年5月全台出生人口數僅8433人，連續53個月「生不如死」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

台灣嬰兒出生率逐年下降，人口高齡化與少子化問題日益嚴重，根據內政部最新人口統計，今（2025）年5月全台出生人口僅8433人，再創歷史新低紀錄。

內政部今（10）公布最新戶口統計資料，今年5月出生數為8433人，約每5.3分鐘就有一個嬰兒誕生，折合年粗出生率為千分之4.25，較上年同月減少2735人、-24.49％，較上月減少251人、-2.89％；死亡數部分，今年5月人口死亡數為15382人，平均約每2.9分鐘就有一人死亡，折合年粗死亡率為千分之7.75，較上年同月減少1034人、-6.30％，較上月減少1823人、-10.60％，全台人口數僅剩2335萬5470人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，我國自2021年2月起死亡人數就已超過出生人數，連續53個月「生不如死」，人口持續負成長。

對此，相關話題也在PTT掀起熱議，網友紛紛留言直呼，「太神啦又創新低」、「又有8433人來當奴工了」、「少子化辦公室大成功」、「再少200人！少子化辦公室繼續開出好成績！」「今年搞不好要10萬保衛戰了」、「人人躺讀國立大學」、「房價太貴了，生孩送房啦」、「生育補助要加碼，不要整天買老人票」、「台灣的少子化已經進入不可逆的死亡循環了。」

延伸閱讀
超多爸媽吵架愛說「這句」？他揭亞洲家長最高心法　一票人全聽過
晚安小雞柬獄中過第2個生日　驚吐身體出狀況：癢到快抓破蛋
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭書瑤告社區主委！不滿撕公告照片曝光
63歲庾澄慶罕見露面　憔悴悼念好友：是很深的打擊
快訊／郭書瑤突現身北檢
20歲刺青男逆向！重機騎士噴2圈畫面曝　滿地鮮血
快訊／板橋小黃闖紅燈　女騎士遭撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東台9線天坑畫面曝　伊屯段「路基掏空」封閉南下車道

連晨翔4年前喊「33歲結婚、會閃婚」片段曝！網驚：說到做到

快訊／14縣市高溫警示　台南亮「橙色燈號」飆37.8度

台灣出生率再破底「5月僅8433人」！網酸：人人躺讀國立大學

真的超噁！咖啡廳老闆偷拍13年　業界友人曝「1事」：滿足私慾

中研院量子晶片製程平台啟用　以8吋晶圓機台開發高品質超導位元

快訊／11分鐘連2震！13:43台東規模4.0地震　最大震度3級

是你嗎？中捷第5000萬名旅客出爐　將獲星宇商務艙雙人機票

快訊／13:32台東規模3.9地震　4縣市有感「最大震度2級」

疫情升溫＋夏季流感夾擊　做好個人與居家衛生「這些地方」別忽略

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

屏東台9線天坑畫面曝　伊屯段「路基掏空」封閉南下車道

連晨翔4年前喊「33歲結婚、會閃婚」片段曝！網驚：說到做到

快訊／14縣市高溫警示　台南亮「橙色燈號」飆37.8度

台灣出生率再破底「5月僅8433人」！網酸：人人躺讀國立大學

真的超噁！咖啡廳老闆偷拍13年　業界友人曝「1事」：滿足私慾

中研院量子晶片製程平台啟用　以8吋晶圓機台開發高品質超導位元

快訊／11分鐘連2震！13:43台東規模4.0地震　最大震度3級

是你嗎？中捷第5000萬名旅客出爐　將獲星宇商務艙雙人機票

快訊／13:32台東規模3.9地震　4縣市有感「最大震度2級」

疫情升溫＋夏季流感夾擊　做好個人與居家衛生「這些地方」別忽略

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

「鑫豐輪」烏坵觸礁將沈沒　船體漏油環保局急設攔油索

王齊麟陳詩媛結婚「現場畫面曝」！甜曬身分證　經紀人回應婚禮進度

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀

今年最年輕新冠死亡！30多歲男「腦炎、休克」2度進加護救不回

沈伯洋家族被爆賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

房市變局中的最強後盾！永慶房產集團加盟總部啟動全台分享會　揭密百億業績心法

王牌塞爾燃燒7局狂飆11K　勇士終止7連敗主帥長舒一口氣

預約年度最佳美技！　運動家克拉克上演攀牆接殺　隊友抱頭傻眼

【D＋River是什麼詞？】路人被考倒：學校沒教呀

生活熱門新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

颱風最快明生成！　路徑曝光

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為首颱「蝴蝶」　最新路徑曝

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

快訊／11分鐘連2震！13:43台東規模4.0地震　最大震度3級

最新迴轉路徑曝　颱風可能生成帶「劇烈降雨」

鍾明軒「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面