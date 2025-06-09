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開放刷iPhone「嗶」進站？　北捷更新閘門曝光：估10月完成

▲▼台北捷運進站刷Apple Pay有望。（圖／台北捷運公司）

▲刷iPhone進站有譜！北捷更新多元支付外掛箱體曝光。（圖／台北捷運公司）

記者許力方／台北報導

蘋果更新系統讓iPhone有望使用支付功能、「嗶」悠遊卡進站，最近台北捷運進站閘門剛好被貼上黃色膠布，引發好奇，北捷說明，重點在汰換老舊設備、引進多元支付服務，重製閘門電子主單元模組，當中特別提及設備設計避免「使用iPhone的QR碼乘車」被Apple Pay信用卡跳出來干擾情形。目前安裝進度已超過六成，將於今年10月如期完成，閘門外掛感應機體的模樣也隨之曝光。

蘋果iOS 18.4更新推出了新的NFC與SE平台使用權限，地區包含台灣，意味著開放台灣申請使用APP NFC交易功能，萬眾期待的悠遊卡未來可透過iPhone的NFC整合支付功能，用iPhone感應嗶卡。

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▲▼台北捷運進站刷Apple Pay有望。（圖／台北捷運公司）

北捷今日（9日）說明，依據北捷車站閘門通行標準，單一閘門儲值卡以每分鐘通行60人次為設計基準，目前正在辦理「閘門電子主單元模組重置案」，當中的多元支付通行標準就參考這個規範來辦理，共計安裝2361套多元支付外掛箱體，整體型式在不變動原有箱體結構的前提下，以延伸箱體增加QR及信用卡感應區。

QR及信用卡感應區高度，北捷參考衛生福利部2017至2020年統計台灣男女身高資料，使用不同支付工具操作特性來設計，採QR在上，讓旅客容易對準，接著以60度夾角往下配置信用卡感應區，如此可有效避免Apple手機於使用QR碼乘車時，被手機信用卡跳出來干擾情形。

北捷提醒，旅客感應票卡時，請與前一位旅客保持適當距離，手持單一票卡靠近感應區，勿將票卡置於包包或皮夾內，避免多張票卡重疊影響感應。感應成功時，閘門將開啟門擋，螢幕顯示綠色箭頭，且發出「噹」一聲鋼琴音，提醒並請儘速通過。

▲▼台北捷運進站刷Apple Pay有望。（圖／台北捷運公司）

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