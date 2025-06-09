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碩士男搭捷運露鳥碰女子臀部！被正義姐喝斥嚇跑　公然猥褻判3月

▲不管在言語上或是肢體上談到關於性，若讓對方感覺到不舒服，就是性騷擾。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

▲楊姓男子搭捷運「露鳥」碰觸女乘客臀部，涉犯性騷擾和解撤告，但公然猥褻仍被判刑。（示意圖／取自免費圖庫/pixabay）

記者黃哲民／台北報導

楊姓男子去年（2024年）涉趁上班擁擠人潮掩護，竟在台北捷運車廂內「露鳥」碰觸1位女乘客臀部，被1位正義姐喝斥、嚇得塞回褲襠落跑，到案辯稱當時張手遮住命根子、別人看不到，被害人也同意和解撤告，台北地院審結，將他所涉性騷擾罪嫌判決公訴不受理，但露鳥涉犯公然猥褻罪，判刑3月、得易科罰金，可上訴。

判決指出，擁有碩士學位、已婚從事服務業的楊男，去年5月8日上午8點多，在北捷淡水信義線民權西路站往雙連站的車廂內，悄悄「露鳥」用右手扶著，碰觸站在他前面的1位女子臀部取樂，以為身邊擠滿上班尖峰時刻的人潮，不會被發現。

但1位眼尖正義姐早就在注意他，突然大聲喝斥，楊男嚇得趕緊塞回褲襠、到站立刻落跑，被害人得知遭輕薄，報警循線逮人。

楊男到案坦承露鳥性騷擾，與被害人和解獲撤告，但檢方起訴他涉犯非告訴乃論的公然猥褻罪嫌，楊男辯稱當時攤開左掌遮住自己命根子，並無讓人觀覽意圖，也應該沒人注意，律師替他辯護指稱，車廂內監視畫面可見，正義姐喊聲前，周圍乘客無人發現楊男舉動。

法官審理認為，「公然」是不特定人或多數人得以共見共聞狀況，不以真的有人觀看為必要，而「猥褻」則是足以刺激、滿足性慾或引起一般人興奮、羞恥或厭惡感的一切與性有關之行為，

法官指楊男在人潮眾多的捷運車廂內掏出生殖器，甚至用來碰觸女性臀部，目的是滿足自己性慾，不怕被人看到，也真的被正義姐和另1位女乘客看到，以他碩士畢業的智識程度，應可理解光用手掌遮擋，不可能阻絕身邊乘客視線。

因被害人同意和解撤告，法官將楊男所涉性騷擾罪嫌判處公訴不受理，但公然猥褻罪不能撤告，法官指楊男本案為滿足一己私慾、嚴重破壞社會秩序及善良風俗，犯後態度難認良好，判他3月徒刑、得易科罰金1天1千元，可上訴。

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