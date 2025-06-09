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慶畢業！金門國中生爆改蔣公銅像變「奧特曼」　校方曝設計靈感

▲▼慶畢業！金門蔣公銅像變身「奧特曼」，校方曝設計靈感。（圖／記者林名揚翻攝）

▲慶畢業！金門蔣公銅像變身「奧特曼」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

金門縣金城國中近日舉行畢業典禮，現場佈景結合學生創意與校園文化歷史，再次引起師生與社區關注。今年典禮主題「城為一道光」，靈感來自泰戈爾詩集，學生將兒時印象中的英雄「奧特曼」形象融入設計，並以校內蔣中正銅像為發想核心，賦予其象徵「希望之光」的新角色，創意十足。

金城國中校內設置的蔣中正銅像，位於學生上學的必經之路，其設立與本校創校初期歷史脈絡密切相關。六十年前，蔣中正曾巡視本校，並指示試辦九年國民義務教育，使金城國中成為台灣推動教育制度變革的重要見證地點。

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校方表示，銅像雖承載歷史記憶，但在教育現場的呈現方式，已逐漸由傳統紀念性轉化為開放、具創意的學習素材。過去三年，畢業典禮皆由學生畢業籌備會主導設計主題與佈景，將校園空間中具歷史意義的元素重新演繹。

▲▼慶畢業！金門蔣公銅像變身「奧特曼」，校方曝設計靈感。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門蔣公銅像變身「奧特曼」，校方曝設計靈感。（圖／記者林名揚翻攝）

例如，前年主題「城風破浪」將銅像轉化為軍艦上的船長，象徵畢業啟航；去年奧運主題則將其塑造成奧運金牌選手，鼓勵學生追求卓越；今年則以「光」為意象，並結合「你相信光嗎？」等經典語句，期許學生在未來人生旅途中成為傳遞希望的力量。

校方強調，這些佈景並非為特定歷史人物塑像背書，也無政治意圖，而是透過藝術性與教育性的結合，鼓勵學生發揮創意與批判思維，並在多元觀點中學習如何理解歷史與當代社會的對話。

金城國中表示，理解社會對歷史人物評價各有不同，但校園中的歷史遺跡，也可成為學生探究與創作的素材。透過每年不同主題的詮釋與裝置設計，不僅展現學生團隊的美感與策劃能力，也讓畢業典禮成為一場有歷史感、創造力與教育意義兼具的活動。

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