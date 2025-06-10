高雄30天狂停7次電！清晨再爆321戶沒電可用　台電巡查曝原因

▲柯志恩盤點高雄30天停電次數。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

記者賴文萱／高雄報導

「核三廠2號機」正式停機除役，象徵台灣進入「非核家園」，但外界質疑夏季即將到來，供電是否能維持穩定。國民黨高雄立委柯志恩貼出圖卡，盤點高雄30天內7次停電事件，未料今（10）日清晨又爆停電，高雄車站旁約321戶沒電用，居民抱怨被熱醒，台電則指是「地下電纜」故障。

台電高雄區處指出，今天（10）日清晨5:10獲報，三民區復興一路176號附近出現停電事故，隨即派員前往查修。巡修人員到場後，發現停電原因為地下電纜故障，停電範圍為三民區復興一路、建國二路、長明街一帶，共計影響321戶。經隔離故障區間後，已於6:43全數完成復電。

▲▼高雄今晨再爆321戶沒電可用，台電巡查曝原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，昨日旗津才發生大規模停電事故，柯志恩則盤點近期高雄停電事件，分別是5月9日「左營高鐵、捷運、科技園區大規模跳電」、5月15日「左營區721戶無預警停電」、5月18日「鹽埕區深夜爆響聲後139戶停電」。

另外還有5月19日「苓雅區凌晨高壓電纜故障，440戶停電」、5月24日「三多商圈美食餐廳整排停電」、6月7日「左營下午無預警停電」、6月9日「旗津無預警大停電，近9000戶受影響」。

柯志恩表示，自己估計一下30天內高雄停了7次，除了設備故障，有無又是哪隻小動物造成的呢？現在還未進入用電高峰的炎夏，但之後呢？質疑夏季用電高峰供電是否能穩定。