iOS 26正式亮相　相機、照片、Safari操作介面全面革新

▲WWDC 2025。（圖／蘋果）

記者吳立言／綜合報導

蘋果於WWDC 2025公布最新作業系統iOS 26，針對使用者日常最常操作的相機、照片、Safari與CarPlay帶來多項重大更新，不僅介面更直覺，功能更強大，也持續強化隱私保護與個人化體驗。

在iOS 26中，相機應用採用全新設計，讓使用者能更快速切換「照片」與「影片」模式。介面簡化後，所有功能只需滑動或點按即可使用，例如：左右滑動可切換至電影、人像等其他拍攝模式，向上滑動則可開啟畫面比例、計時器等設定。此外，切換至4K高畫質錄影也僅需一個步驟。

針對照片瀏覽體驗，iOS 26將熟悉的分頁設計帶回，提供「圖庫」與「收藏」兩大分類，讓使用者更容易尋找最愛相片、相簿與搜尋功能。新的視覺效果也同步上線，導入解鎖畫面中的3D空間感特效，使用者可如臨現場般體驗自己拍攝的精彩時刻。

全新的Safari瀏覽器設計讓網頁能全螢幕顯示，從螢幕邊緣延伸至底部，提升可視範圍。標籤列懸浮於畫面上方，整合搜尋、重新整理等常用操作，且會隨著滾動自動縮小，避免干擾閱讀。按鈕也具備流體動畫，點按後可滑出更多功能選項。

FaceTime通話時的控制按鈕改為右下角浮動設計，平時自動隱藏、需要時隨時可喚出。主頁介面也全面翻新，主打個人化聯絡人海報與影片留言自動播放功能，讓使用者不再錯過親友的精彩片段。CarPlay方面，蘋果表示目前全球每天使用次數已突破6億。此次更新讓iOS 26的新設計延伸至車用系統，提升視覺一致性與操作便利性，進一步強化開車時的使用體驗。