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蘋果WWDC將登場　郭明錤：別太期待AI技術大躍進

▲▼ WWDC 2025 。（圖／蘋果提供）

▲WWDC 2025將於今日凌晨揭幕 。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果年度開發者大會（WWDC 2025）即將於台灣時間10日凌晨1點登場，市場焦點普遍聚焦在生成式AI領域的相關佈局。不過，知名蘋果分析師郭明錤今日發表最新預測指出，他不認為蘋果將在此次大會帶來AI技術的重大突破。

郭明錤認為，本屆WWDC的三大觀察重點如下：

◆AI策略將成為主軸，相較之下，介面設計或作業系統功能的調整屬於次要更新。
◆技術層面不預期驚喜，但只要蘋果能清楚說明如何在終端裝置實現 AI 功能及未來的開發時程，市場預期便可獲得滿足。
◆終端應用場景則可能聚焦在以下五方面：
- 「Apple Intelligence」與Sri品牌的重塑
- 作業系統中整合AI，以優化使用體驗
- 提供第三方開發者整合AI的新工具
- 加強軟硬體的隱私保護機制
- 與主流AI服務平台展開更緊密的合作
郭明錤進一步指出，去年WWDC曾因蘋果提出多項AI應用藍圖而引發市場期待，但一年過後的實際成果不如預期，今年大會的情緒將較為保守。他表示，雖然蘋果具備強大的硬體、生態與晶片整合能力，理論上有望在 AI 領域占有一席之地，但這些條件更多的是「通路優勢」，未必足以形成可持續性的技術領先或服務差異化。

WWDC 2025將於凌晨揭幕，屆時將可一窺蘋果是否能端出讓市場驚豔的AI整合方案。

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