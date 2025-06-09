蘋果WWDC將登場　郭明錤：別太期待AI技術大躍進

▲WWDC 2025將於今日凌晨揭幕 。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果年度開發者大會（WWDC 2025）即將於台灣時間10日凌晨1點登場，市場焦點普遍聚焦在生成式AI領域的相關佈局。不過，知名蘋果分析師郭明錤今日發表最新預測指出，他不認為蘋果將在此次大會帶來AI技術的重大突破。

Apple WWDC 2025的3個觀察重點：



1. Apple的AI策略是焦點，其他如介面設計改變、作業系統功能改善等都是次要。

2. 不預期Apple在AI技術上有重大突破。不過，市場對Apple的AI預期不高，只要Apple能清楚說明AI如何在終端裝置上實現與開發時程，應該就算及格。

3.… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 9, 2025

郭明錤認為，本屆WWDC的三大觀察重點如下：

◆AI策略將成為主軸，相較之下，介面設計或作業系統功能的調整屬於次要更新。

◆技術層面不預期驚喜，但只要蘋果能清楚說明如何在終端裝置實現 AI 功能及未來的開發時程，市場預期便可獲得滿足。

◆終端應用場景則可能聚焦在以下五方面：

- 「Apple Intelligence」與Sri品牌的重塑

- 作業系統中整合AI，以優化使用體驗

- 提供第三方開發者整合AI的新工具

- 加強軟硬體的隱私保護機制

- 與主流AI服務平台展開更緊密的合作

郭明錤進一步指出，去年WWDC曾因蘋果提出多項AI應用藍圖而引發市場期待，但一年過後的實際成果不如預期，今年大會的情緒將較為保守。他表示，雖然蘋果具備強大的硬體、生態與晶片整合能力，理論上有望在 AI 領域占有一席之地，但這些條件更多的是「通路優勢」，未必足以形成可持續性的技術領先或服務差異化。

WWDC 2025將於凌晨揭幕，屆時將可一窺蘋果是否能端出讓市場驚豔的AI整合方案。