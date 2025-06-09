CNN預測WWDC三大重點更新　iOS直接變26、介面大改「透明化」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果年度盛事WWDC（Worldwide Developers Conference）將在10日凌晨舉辦，CNN率先祭出3大預告，透露這次重點將聚焦在iOS介面大更新、Apple Intelligence 更新及AirPods 即時翻譯上。但針對大家期待的蘋果AI，CNN也透露，這次仍可能只有「小幅度」的更改，iOS將介面大更新，編號直接飛越到iOS26，但詳細仍待稍後的直播中一一揭露。

▼CNN預告本次WWDC將有3大重點。（資料照／記者蘇晟彥攝）



根據CNN報導，本次WWDC以「即將登場」（On the horizon）作為Slogan，預計將會針對蘋果AI小幅度的更新（例如新的翻譯功能、對應在各產品上的改變）、AirPods 即時翻譯以及這次大家最期待，iOS的介面大更新三個重點上。但事實上，前兩年的重大發佈，包含Vision Pro、蘋果AI並為達到預期效果，外界仍不樂觀的預估今年在對手Google等大幅度發表科技產品的速度下，今年可能也不會有太多改變。

AirPods 即時翻譯

根據彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）的報導，AirPods 的一項更新預計將為面對面對話提供即時翻譯功能。如果一位說英語的用戶正在與說不同語言的人交談，AirPods 會自動將對方的話翻譯到他們的耳朵裡。然後，用戶的 iPhone 會將用戶的英語語音翻譯回另一種語言。

這項功能可以使 AirPods 在與 Google Pixel Buds 或 Meta 的 Ray-Ban 智慧眼鏡等競爭產品的競爭中更具優勢，這些產品已經具備即時翻譯功能。

Apple Intelligence 更新

根據報導，蘋果很可能會在去年的基礎上進行擴展，而不是預覽大規模的全新 AI 更新。但如果蘋果仍沒有發表有力的更新，將會面臨著巨大壓力，需要證明 Apple Intelligence 值得消費者購買新的 iPhone 或 Mac。此外，外界也猜測蘋果預計將做出的最大更新之一是向第三方開發者開放其 AI 模型，因此用戶很快就能看到由蘋果自家 AI 技術所構建的應用程式。