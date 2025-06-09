獨／鄭光遠傳「降薪」上陣接掌台鐵　史哲轉戰高鐵董座呼聲高

▲高鐵董事長鄭光遠傳7月將接任台鐵董座。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵前董座杜微3月20日卸任後，董座職缺由交通部政務次長伍勝園代理迄今超過2個月，台鐵董座新人選傳將由高鐵董事長鄭光遠7月救火上陣，據了解，該案仍待行政院核定，若鄭光遠承擔接下改革台鐵任務，月薪估減少20萬元。另鐵道圈也盛傳高鐵董事長一職由行政院政委史哲接任。

台鐵新任董事長人選出爐，傳出將由高鐵董事長鄭光遠接任，並於7月正式走馬上任，該人事案仍待行政院核定。而鐵道圈也盛傳，高鐵董事長一職將由行政院政務委員、前文化部長史哲接任，高鐵總經理則傳出將由高鐵資深副總陳惠裕升任。

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高鐵公司內部近日瘋傳高鐵下任董座一職會由行政院政務委員史哲接任，史哲曾參與野百合學運，之後進入政壇，曾在陳菊擔任高雄市長任內，進入高雄市政府擔任新聞處長和文化局長，2023年更接任文化部長，目前為行政院政務委員。

▲行政院政務委員史哲傳出將接任高鐵董座。（資料圖／記者陳家祥攝）

鄭光遠也傳出7月將接掌台鐵董事長，據了解，鄭光遠目前擔任高鐵董座，月薪估上看39萬元，台鐵董座薪資比照國營企業，月薪約19.1萬元左右，等同鄭光遠接任台鐵董座一職後，月薪估減少約20萬元，加上台鐵福利和獎金不如高鐵，鄭光遠願意降薪約5成接下台鐵改革重任，也令鐵道界相當佩服。

鄭光遠1954年出生，今年71歲，為國立交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮航空董事長、長榮集團意大利海運副董事長，2014年接任台灣高鐵執行長，2018年高鐵公司章程修訂後，執行長職稱調整為總經理，今年2月正式接任高鐵董座，成為高鐵掌舵人。

由於鄭光遠在陸、海、空交通領域具有豐厚經歷和洞見，加上其商業敏銳度的行銷操作及品牌經營，傳出因此被賦予接手台鐵轉型和改革的重任，鄭光遠未來如何帶領台鐵走出新篇章，成為外界關注焦點。