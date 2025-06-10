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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委：史哲接高鐵董事長踐踏專業！　更非「派系分贜提款機」

▲▼政務委員史哲出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲史哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院證實政委史哲出任高鐵董事長，對此，國民黨立法委員許宇甄直言，這是一場毫無專業可言的政治酬庸，這項任命根本是踐踏交通專業、踐踏人民信任的荒唐安排，高鐵不是派系分贓的提款機，更不是政治再就業的庇護所！」呼籲總統賴清德，立即撤回荒謬任命。

許宇甄表示，史哲長年耕耘文化領域，歷任文化部長、高雄市副市長、文化局長、新聞處長，與鐵道、交通、營運或工程完全無關，既非交通專才，也非技術背景人士，更無大型公共運輸經營歷練。如今卻憑空落地，接掌高鐵這樣專業密集、攸關國家戰略運輸的關鍵職位，荒謬至極。

許宇甄怒批，史哲才因職場霸凌爭議黯然下台，未經任何檢討、未經冷卻期，轉眼就以「行銷專才」之名重新上位擔任高鐵董事長，每月領高薪近四十萬，簡直是對公務倫理與全民納稅錢的羞辱。賴清德政府這種作法不是用人唯才，是用人唯親；不是政治任用，是派系分贓。

許宇甄進一步指出，現任高鐵董事長鄭光遠上任不到半年，具備交通專業背景，願意接受調任台鐵、承擔改革重任並自願降薪二十萬，展現誠意與責任感。反觀史哲毫無交通背景，卻被安插進高鐵董座，這種明目張膽、囂張跋扈的作為，根本是對專業與體制的羞辱及踐踏。

許宇甄強調，這已非賴清德政府首次人事亂象。從陳世凱「外行領導內行」出任交通部長，到如今史哲空降高鐵，民進黨政府一再用派系酬庸挑戰社會底線，無視人民觀感、踐踏專業價值。高鐵不是派系分贓的提款機，更不是政治再就業的庇護所！」

許宇甄嚴正呼籲總統賴清德，立即撤回荒謬任命，回到公開、透明、專業的人事標準。否則只會讓努力奉公的基層公務員徹底心寒，讓國家機器完全淪為民進黨派系的工具，讓人民再一次對這個政府失望透頂。
 

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