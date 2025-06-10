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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史哲將任高鐵董事長！　黃健豪攤過去經歷嗆：念書有什麼用

▲▼政委史哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲史哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

政院人士9日證實，已核定行政院政務委員史哲出任高鐵董事長。對此，國民黨立委黃健豪嗆，史哲大學是資訊科學系畢業，過去經歷與交通、工程完全無關，諷刺的人事命令印證「念書有什麼用」。

政院人士表示，已核定行政院政務委員史哲出任高鐵董事長；至於現任高鐵董事長鄭光遠部分，則盛傳將轉任台鐵董事長，但政院人士未做進一步說明。

黃健豪表示，有一個人，大學是資訊科學系畢業。28歲時擔任台中縣長廖永來的機要秘書。35歲時擔任勞保局總經理，當時的勞委會主委叫陳菊。37歲時擔任高雄市新聞處處長。41歲時擔任高雄市文化局局長。47歲時擔任高雄市副市長。50歲時操盤罷免韓國瑜。51歲時再任高雄市副市長。54歲時擔任中華民國文化部長。55歲時擔任行政院政務委員。56歲，即將擔任高鐵公司董事長。這位新的高鐵董事長名字叫做史哲。

黃健豪續指，原來的高鐵董事長鄭光遠，交大交通運輸研究所碩博士及美國麻省理工航運管理研究所碩士，歷任長榮海運副總、立榮航空總經理與董事長、長榮航空總經理與董事長、台灣高鐵執行長及總經理。

黃健豪直言，把一個能在民間企業生存的高階管理人才趕走，真的是印證了國家亂七八糟念書有什麼用。
 

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