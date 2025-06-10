史哲有何專業管高鐵？黃國昌批酬庸　開酸：測試薯條脆不脆？

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院政務委員史哲將出任台灣高鐵董事長，但其並無交通方面專業，過去經歷也跟鐵道運輸完全無關，遭外界質疑明顯是酬庸。對此，民眾黨團總召黃國昌今（10日）直言，這就是赤裸裸的酬庸，「請問史哲有什麼樣的專業去管高鐵？是測試一下薯條脆不脆？除此之外，真的想不到派史哲去當高鐵董事長除了酬庸外，還有什麼樣的功能」。

民眾黨團10日上午召開「無兵可用，奢談國安！提高軍人待遇，落實國防安全」記者會。談到史哲人事調動一事，黃國昌說，史哲出任高鐵董事長本來就是酬庸，赤裸裸的酬庸，高鐵的董事長很香很肥，合作的廠商也不少，相信史哲出任高鐵董事長，從他們自己派系的角度來講，是佔了一個大肥缺，有助於未來派系發展選舉時候所需要的資源。

「但從台灣人民的角度來講，這種赤裸裸的酬庸，請問史哲有什麼樣的專業去管高鐵？」黃國昌酸，是高鐵準備要提供薯條？可以測試一下薯條脆不脆？除此之外，真的想不到派史哲去當高鐵董事長除了酬庸外，還有什麼樣的功能。

黨團副總召張啓楷則說，史哲之前在文化跟勞工有段時間，但高鐵非常專業的，所以民眾一定畫了一個問號，不是交通專業的史哲為什麼派到高鐵？專業性不夠；第二，高鐵董事長非常高薪，鄭光遠是交通專業，調去台鐵當董事長薪水少了20萬，這是一個違反專業且肥貓的缺。

張啓楷直言，這是民進黨現在用人最大的問題，各個部會到國營事業、到這次高鐵，甚至之前的林昶佐，該用的專業人才全部都不用，都是用政治酬庸，養肥貓、養樁腳，破壞國家體制，才是民進黨最對不起台灣的地方。

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（圖／記者湯興漢攝）