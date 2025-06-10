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史哲「非交通出身」接掌高鐵　工會盼新董座爭取票價調漲

▲▼政務委員史哲出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政務委員史哲將接任高鐵董事長。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院政務委員、文化部前部長史哲將接任高鐵董座，由於史哲過去經歷與交通、工程無關，引發在野質疑酬庸。台灣高鐵企業工會則表示，新董座在交通專業上讓部分同仁擔心，但工會對新董座不熟悉，難以評論，仍待觀察，工會期盼新董座能與工會良好溝通，並爭取調漲票價、建立高齡化員工退場機制。

雙鐵人事大風吹，現任高鐵董事長鄭光遠預計7月接掌台鐵董座，高鐵董事長一職將由行政院政務委員、文化部前部長史哲接任，高鐵總經理則由高鐵資深副總陳惠裕升任。

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其中史哲為人本教育基金會董事長史英之子，大學和研究所分別就讀資訊科學和應用數學相關科系，曾參與野百合學運，之後進入政壇，在陳菊擔任高雄市長任內，進入高雄市政府擔任新聞處長和文化局長，2023年更接任文化部長，目前為行政院政務委員。

台灣高鐵企業工會表示，工會昨晚才臨時知道新任董座消息，對於新任董事長人選，工會沒有太多能插手的地方，專業上確實讓部分同仁擔心，但因工會對新董座不熟悉，難以評論，將持續觀察，但不管接下來是誰接任，都是希望新任董事長上任後，能體察員工需求，與工會能有充足且良好的溝通。

高鐵企業工會也向新董座喊話，工會指出，高鐵營運成本一直成長，包括購買新車，未來要新增宜蘭站和屏東站等，都會讓未來營運成本增加，若票價維持現狀，成本變高情況下，盈餘就會變少，對員工來說，公司賺越少，分給員工的獎金也越少，對員工不太有保障，目前高鐵假日運量暴增，員工第一線都相當辛苦。

此外，工會也指出，高鐵公司成立已有20多年了，有些第一線同仁年紀越來越大，未來可能會面臨體力無法在第一線執勤等情況，希望能與高鐵商談高齡化退場機制，輔導這些員工轉內勤；此外，未來引進新車後，包括受訓和第一線同仁未來會面臨的問題等，工會也希望未來能與資方有良好溝通。

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