快訊／亞大附醫婦科主任爆性騷　院方出手：暫停院內各項業務

前年9月，住在南投的Ａ小姐因為經血量減少，找台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌看診，沒想到陳之後卻伸狼爪。去年4月30日，Ａ小姐看診時再次反應吃藥會引發頭痛，陳泰昌安撫她是正常現象，堅持要她繼續服藥，接著問：「皮膚會不會乾？」並要她脫下口罩，來回觸摸她的臉頰、手臂，甚至還從她的腳踝往上摸到大腿，讓Ａ小姐感到毛骨悚然。後來陳又詢問Ａ小姐：「做那件事夠不夠滋潤？需不需要潤滑？」Ａ小姐認為很唐突，陳卻解釋是要看可不可以調生理期。