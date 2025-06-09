快訊／亞大附醫婦科主任爆性騷　院方出手：暫停院內各項業務

▲亞大附醫婦產科主任陳泰昌涉嫌性騷，遭到院方暫停各項業務。（圖／翻攝亞大附醫官網）
記者游瓊華／台中報導
亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌遭到女病患指控，多次以看診名義對她襲胸、摸腿，案經台中市政府認定性騷擾成立後，未料，陳泰昌竟還在醫院持續看診。亞大附醫原本表示，院方靜候最終審議結果，但剛剛發布最新消息，即日起停止該醫師各項醫療業務。
亞大附醫表示，針對醫師涉及性騷擾案件，院內重視性別平等與就醫友善環境，為保障醫病權益及創造友善目標，即日起停止該醫師各項醫療業務。
▲亞大附醫婦產科主任陳泰昌涉嫌性騷，遭到院方暫停各項業務。（圖／翻攝亞大附醫官網）
記者游瓊華／台中報導
亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌遭到女病患指控，多次以看診名義對她襲胸、摸腿，案經台中市政府認定性騷擾成立後，未料，陳泰昌竟還在醫院持續看診。亞大附醫原本表示，院方靜候最終審議結果，但剛剛發布最新消息，即日起停止該醫師各項醫療業務。
亞大附醫表示，針對醫師涉及性騷擾案件，院內重視性別平等與就醫友善環境，為保障醫病權益及創造友善目標，即日起停止該醫師各項醫療業務。
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