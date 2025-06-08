台中女下背痛到快趴地上　坐輪椅看診...驚見「細菌跑進骨頭裡」

▲台中一名王姓女子下背痛到不支倒地，就醫檢查才揪出是鏈球菌感染惹禍。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名68歲王姓女子今年初突然出現嚴重下背痛，甚至痛到難以正常行走，她形容「痛到快趴在地上」，最後只能坐輪椅就醫，經一連串檢查，揪出原凶是鏈球菌感染腰椎引發骨髓炎，所幸用藥後症狀迅速緩解。

亞洲大學附屬醫院感染科主治醫師張為碩表示，患者年初開始出現下背痛後，讓她整天鬱鬱寡歡，甚至連出門都興致缺缺，每天口頭禪就是「我快痛到快趴在地上了」，掛過急診吃止痛藥，但始終沒有明顯改善，後來患者疼痛症狀加劇，改掛感染科，醫師懷疑可能是「脊椎骨髓炎」引起，隨即安排患者住院及接受電腦斷層與核磁共振檢查，隨即確診是腰椎第二、三節骨髓炎，後續血液培養結果也發現鏈球菌指數偏高，原來是「細菌跑到骨頭裡面了」。

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▲張為碩強調，脊椎骨髓炎算是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別偕同治療。（圖／亞大附醫提供）



張為碩指出，經數天適當抗生素治療後，患者疼痛情形迅速緩解，並積極安排復健，很快就恢復行動能力順利出院，也找回昔日笑容。

張為碩強調，脊椎骨髓炎算是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別如感染、骨科、復健等專科醫師偕同治療，只是脊椎骨髓炎發燒的患者可能不到50%，不少患者僅僅只有「會惡化的下背痛｣症狀，導致不易診斷，往往會以為是年紀大、關節退化，因而錯過最佳治療時機，也提醒民眾，若有身體不適，最好盡速就醫。