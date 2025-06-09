名醫性騷人妻　院方卻說「摸胸腿很正常」

▲亞大名醫陳泰昌（右）性騷病患，成了官方認證的狼醫。圖中病患非當事人。（亞大附醫提供）



圖文／鏡週刊

前年9月，住在南投的Ａ小姐因為經血量減少，找台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌看診，沒想到陳之後卻伸狼爪。去年4月30日，Ａ小姐看診時再次反應吃藥會引發頭痛，陳泰昌安撫她是正常現象，堅持要她繼續服藥，接著問：「皮膚會不會乾？」並要她脫下口罩，來回觸摸她的臉頰、手臂，甚至還從她的腳踝往上摸到大腿，讓Ａ小姐感到毛骨悚然。後來陳又詢問Ａ小姐：「做那件事夠不夠滋潤？需不需要潤滑？」Ａ小姐認為很唐突，陳卻解釋是要看可不可以調生理期。

Ａ小姐覺得陳泰昌的說法敷衍、籠統，答非所問，加上服藥的副作用、陳的怪異言行及護理師一副欲言又止的模樣，讓她意識到不對勁，看診結束後便拿著驗血報告，到另外二家醫院就診，結果讓她嚇呆。

原來，另外二位醫師都說驗血報告沒問題，經血量減少是子宮受寒，吃補品就可以改善，陳泰昌卻開抑制荷爾蒙的藥物給她，根本亂開藥。Ａ小姐向亞大醫院反映，醫院卻不管。更離譜的是，Ａ小姐查藥物成分，發現副作用很大，嚴重還會出現血栓，其中一種藥在法國已遭停用，陳明知驗血報告正常，卻堅持要她回診、繼續服藥，明顯有醫療疏失。

去年5月，Ａ小姐針對陳泰昌亂開藥及性騷擾，打電話到亞大醫院投訴，接聽的男子卻反問她：「醫生摸你喔？你被摸喔？病歷幾號？」輕浮的態度讓她二度受傷，後來該名男子回電告知Ａ小姐，已通報副院長，但副院長認為符合正常就醫流程，只建議若感到不舒服，就停止服藥，讓Ａ小姐超傻眼。

▲亞大醫院召開性平調查會議卻沒下文，僅發函告知申訴人「不宜再介入個案」。（讀者提供）

被摸胸、摸腿已達到性猥褻程度，院方卻說是正常流程，Ａ小姐無法接受，擔心被吃案，於是二度致電亞大醫院，這次是一名林小姐負責接洽，說會再聯絡，但Ａ小姐等了一週都沒下文，因此再次致電詢問，院方卻說承辦人休長假，要她等通知。急著討回公道的Ａ小姐決定報警，提出性騷擾申訴，同時找議員陳情，幾天後，院方終於派人聯絡Ａ小姐，她原以為事情有轉機，沒想到卻遭遇羞辱跟折磨。

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