權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

▲性騷案申訴人質疑亞大醫院包庇狼醫陳泰昌（小圖），呼籲台中市府開罰。（翻攝亞洲大學附屬醫院臉書）



圖文／鏡週刊

台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌，最近捲入性騷風波。一名美女人妻病患指控，陳以看診名義，多次對她襲胸、摸腿，甚至打聽她與丈夫房事的「滋潤度」，情節不只性騷擾，已達猥褻程度，她向院方投訴沒下文，轉向台中市府申訴，陳接受調查時辯稱合乎醫療常規，但不被接受，市府認定性騷成立，但陳至今照常看診，申訴人質疑院方包庇狼醫，呼籲市府開罰，避免更多無辜女性受害。

前年9月，住在南投的Ａ小姐因為經血量減少，找陳泰昌看診，沒想到陳卻利用她的信任感，伺機伸出狼爪。去年4月2日，Ａ小姐看診時，護理師因故離開，只剩陳泰昌一人，Ａ小姐向陳反應，吃藥後感到不適，這時陳突然靠近問她：「你胸部會漲嗎？」接著以手背碰觸她的胸部，Ａ小姐感到不舒服，好在護理師重返診間，陳才趕緊收手，Ａ小姐認為他是權威醫師，不敢得罪，結果陳因此變本加厲。

去年4月30日，Ａ小姐看診時再次反應吃藥會引發頭痛，陳泰昌堅持要她繼續服藥，接著問：「皮膚會不會乾？」並要她脫下口罩，來回觸摸她的臉頰、手臂，甚至還從她的腳踝往上摸到大腿，後來陳又詢問Ａ小姐：「做那件事夠不夠滋潤？需不需要潤滑？」

Ａ小姐意識到不對勁，看診結束後便拿著驗血報告，到另外二家醫院就診，另外二位醫師都說驗血報告沒問題，吃補品就可以改善，陳泰昌卻開抑制荷爾蒙的藥物給她，根本亂開藥。Ａ小姐向亞大醫院反映，醫院卻不管。

後來在議員的協調下，等了快一個月，亞大醫院終於召開性平調查會議，Ａ小姐發現院方的資料錯誤百出，她要求更正，代表院方的唐姓顧問卻不耐煩，要她之後再補充就好，Ａ小姐認為，唐沒有同理心，針對性騷細節避重就輕，偏坦陳泰昌，讓她委屈痛哭，但唐卻說：「我們想幫你處理啦！只不過打電話給市府，市府有說我們醫院可以不用處理。」

今年4月調查報告出爐，台中市政府認定Ａ小姐申訴內容均屬實，但陳泰昌及亞大醫院至今仍對Ａ小姐不理不睬，也沒道歉，陳依舊照常看診，她質疑院方包庇，讓狼醫有恃無恐，未來恐怕還會有更多無辜女性受害，希望市府對陳及亞大醫院開罰，讓他們得到應有的教訓！

▲台中市政府社會局調查後，今年2月認定陳泰昌性騷擾成立。（讀者提供）

針對相關指控，亞洲大學附屬醫院表示，本案日前經社會局裁決後，當事人已依規定提出訴願，院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。院方強調十分重視民眾投訴案件，第一時間安排女性員工聯繫並給予安撫，並將全案依規定送業務機關處理，全程均依法辦理。對於處理過程讓Ａ小姐感受不佳，院方將會持續加強教育訓練及提升溝通技巧，避免類似情事再次發生。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

新聞傳真／市府認證性騷院方卻護短 亞大名醫陳泰昌猥褻女病患

名醫性騷美人妻1／出手猥褻還問胸部漲不漲 名醫陳泰昌趁護理師離開伸狼爪

名醫性騷美人妻2／婦科醫性騷還亂開藥害她身心重創 亞大醫院卻說摸病患胸腿很正常