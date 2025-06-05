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民團罷免顏寬恒遭嗆「別整天自慰」　女志工今赴地檢署提告

▲▼罷免顏寬恒志工提告。（圖／記者許權毅攝）

▲罷免顏寬恒志工上月底遭一名林男怒罵，今提告。（圖／志工提供）

記者許權毅／台中報導

罷免藍委顏寬恒團體志工上月31日在霧峰擺攤，遇到一名林姓男子上前嗆聲出言辱罵、持安全帽作勢攻擊，志工認為「不要整天在那邊自慰」的言論，已涉嫌性騷擾，今日（5日）在律師陪同下到地檢署提告公然侮辱、選罷法。

影片拍下，男子靠近女志工，女志工要求別再靠近，結果男子還持安全帽作勢攻擊，要求女志工馬上離開，並怒罵「去給人家X啦！X你X！」，並說「你不要整天在那邊自慰，在那邊幻想，自慰說台灣要獨立，知道不知道？那是一種自慰的想法，打手槍啦，男生叫打手槍，女生叫自慰，我講給你聽知道嗎？」女志工回「你很下流耶，你已經犯法了。」

▲▼罷免顏寬恒志工提告。（圖／記者許權毅攝）

▲罷免顏寬恒女志工林女（中）今由律師王翼升（右）陪同到地檢署提告遞狀。（圖／記者許權毅攝）

女志工今日出面受訪說，「在超市門口遇到這位顏寬恒的支持者對我們侮辱，我說我們是行使公民權，沒有權力趕我們走，開始飆罵髒話，越講越大聲，我提醒他不要靠近，不然我會告他，他不收斂反而還說要打人，還開始污衊我們有拿錢，並且開始對我性騷擾，是極盡骯髒下流語言，對我比中指，並且說我們都是中國人，讓我生氣回應你才是中國人，我是台灣人。」

志工委任律師王翼升指出，影像可以看見該名男子說「自慰、幻想、打手槍」不堪入目言語，已違反社維法，也會依法跟警察機關告發，今天才針對公然侮辱、選罷法脅迫妨害他人連署來提告。

中二解顏行動發言人宣宏說，遇到很多不理性民眾花招很多，罵髒話、黑衣盯哨、鬧場，甚至有鄰里長尾隨志工掃街，希望不同立場支持者，不要對別人攻擊謾罵。

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