名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

▲亞大名醫陳泰昌對女病患摸臉、襲胸、詢問房事細節，被認定性騷擾成立。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌，行醫超過30年，之前曾在台大醫院新竹分院擔任婦科主任，8年前回到故鄉台中，接任亞大醫院婦科主任，當時還被媒體封為「名醫」，去年他卻因為性騷擾女病患遭到申訴，台中市政府調查之後，今年2月認定性騷擾成立，陳也成了官方認證的「狼醫」，但他至今仍持續看診，屹立不搖，讓申訴人無法接受。

「A小姐很委屈，不但被陳泰昌性騷擾、亂投藥，還被叫到醫院羞辱，院方仗勢欺人，非常可惡！」知情人士B先生告訴本刊，前年9月，住在南投的A小姐因為經血量減少，想到醫療資源較多的台中求醫，於是上網查詢，後來查到陳返鄉行醫的新聞，心想陳醫術應該很高超，所以特地找他看診。

陳泰昌對A小姐十分友善，就算診間外還有十多名病患候診，陳仍花時間跟她話家常，A小姐覺得陳很親切、沒架子，自然而然對他產生信任感，沒想到陳卻伺機伸出狼爪，害她為此惡夢連連、嚴重掉髮，最後甚至不敢出門。

去年4月2日，A小姐進入診間時，護理師因故離開，只剩陳泰昌一人，A小姐向陳反應，吃藥後感到不適，這時陳突然靠近問她：「你胸部會漲嗎？」接著伸出手，以手背碰觸她的胸部，A小姐感到不舒服，面露尷尬，好在護理師重返診間，陳才趕緊收手，並若無其事地問：「乳頭會不會漲？」

A小姐反問陳泰昌：「這跟吃藥產生的不適症狀有關嗎？」陳告訴她：「要看生理期調理有沒有到位？」因為陳是婦科主任，A小姐認為他是權威醫師，不敢得罪，也沒對陳的做法提出質疑，結果陳因此變本加厲。

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