想去美國公路遊！情侶「英文都不太好」超抖　網吐真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一對情侶年底想去美國公路旅行，但兩人的英文口說能力都不太好，所以有些恐懼，於是發文求問「有人也是英文不怎麼好，但有去美國玩的經驗嗎？」話題掀起討論，不少人直言，「英文好與壞不是重點，你們敢不敢講比較重要。」

女網友在Dcard發文提到，「年底剛好有一段空窗期，想去遠一點的地方，男友也剛好可以請長假，他提議去美國公路旅行，我們兩個可以輪流開車。」

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她直言，覺得這個提議很好，「但我們兩個英文程度都不好，覺得有點怕怕的，應該是多益700左右的程度，但口說只會簡單的單字，想問有人也是英文不怎麼好，但有去美國玩的經驗嗎？」

▲加州。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「公路旅行範圍很大耶！西雅圖、加州舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯，租車好像都會被收25歲以下附加費，我們光租車資訊就討論好久」、「美國自費長途旅遊，要更注意安全」、「不用擔心，而且現在AI都可以即時語音翻譯了」、「不是有手機嗎？驚什麼」、「敢開口比較重要」、「建議跟團，美國很危險的，小白勿試」。

另外，還有人經驗談，「絕對可以！其實他們對外國人沒有那麼糟糕，之前高三的時候，自己跑去美國找朋友玩了三個月，我英文口說能力沒有到特別好 ，單字也不是知道很多，但在那邊交了很多朋友，口音、口說能力都提升非常多。」

▼好萊塢環球影城。（圖／CFP）