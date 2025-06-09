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500名美軍在台？　陸國防部正告民進黨：美制武器救不了自己的命

▲▼ 大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校 。（圖／翻攝 大陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校 。（圖／翻攝 大陸國防部官網）

記者任以芳／綜合報導

美國正向台灣運送新一批M1A2坦克，以及美軍前官員稱約有500名美軍人員在台灣活動。大陸國防部今（9）日表示強烈不滿及堅決反對，指出美方和「台獨」勢力主導、侵犯中方核心利益、妄圖改變台海現狀、推高台海緊張局勢的又一實證，「正告民進黨當局美制武器救不了自己的命」。

大陸國防部今釋出答記者問，有媒體提問，「美正向台灣運送新一批M1A2坦克，並計劃未來4年增加對台售武，或超過特朗普第一任期水平。此外，美軍前官員稱約有500名美軍人員在台灣活動，這是美國會此前披露數字的十倍以上。請問發言人有何評論？」

大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發佈消息稱，這是由美方和「台獨」勢力主導、侵犯中方核心利益、妄圖改變台海現狀、推高台海緊張局勢的又一起實證。

蔣斌反問美方，「誰在不顧中方堅決反對一味挑釁？誰又在破壞台海穩定反覆拱火滋事？相信世人一目瞭然。我們對此強烈不滿、堅決反對。」

「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」蔣斌強調，「我們敦促美方停止與中國台灣任何形式的軍事勾連，否則只會引火燒身、得不償失。」

蔣斌也正告「民進黨當局美制武器救不了自己的命」，「倚外謀獨」注定失敗。解放軍將繼續加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

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