鮮奶、保久乳哪個好？營養師破解「3迷思」示警：1歲前別喝鮮乳

▲保久乳與鮮乳皆以生乳為原料，差別在於滅菌方式與包裝技術。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

乳製品向來是補充鈣質與蛋白質重要的來源之一，不過有不少家長好奇，市面上的保久乳與鮮奶，究竟哪一種對小孩比較有營養？還有人擔心保久乳因為不用冷藏保存，是否添加了防腐劑。針對這些疑問，營養師李婉萍表示，保久乳、鮮奶營養差異不大，不過她不建議1歲前孩子飲用鮮奶。

來源相同 差異在殺菌與保存方式

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營養師李婉萍撰文表示，保久乳與鮮奶的原料相同，都是使用生乳製作，蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質與維生素等主要營養素含量也差不多。

兩者的差別是加工與保存方式，鮮奶在生產過程中使用的是「高溫短時間殺菌法」，雖然能快速送達消費者手中，保留了鮮度，但仍含有微量菌數，因此需冷藏，且需在開封後盡快飲用。而保久乳則採用「超高溫瞬間滅菌法」，可達到幾乎完全無菌的狀態，搭配無菌包裝，不需冷藏也可保存數週到數月。

李婉萍也提到，關於「保久乳是不是含有防腐劑」這個流言，其實在台灣根本不成立。根據食品添加物規範，只要在乳製品中加入防腐劑就屬違法，食品業者無法也不敢這麼做。保久乳能久存的原因，完全來自其滅菌技術與包裝手法，而非靠添加防腐成分。

保久乳和鮮奶哪個營養？

至於兩者哪一種比較營養，李婉萍強調兩者差異不大，保久乳與鮮奶都能提供成長所需的鈣質與蛋白質。如果講求新鮮，鮮奶當然是首選；但若是要攜帶外出，如露營或旅行，保久乳的保存便利與口感香濃，反而更加實用。

一歲前避免直接飲用鮮奶

針對不同年齡層的飲用建議，李婉萍也提醒，根據美國兒科學會的建議，一歲以下的嬰兒不應直接飲用鮮奶，因為腎臟尚未發育完全，無法代謝鮮奶中較高的蛋白質與礦物質。

此外，由於鮮奶因非完全無菌，也存在潛在風險。相比之下，一歲以下的小朋友若有需要，可在副食品中添加全脂保久乳作為調味，例如燉南瓜濃湯時加入少許保久乳。等孩子滿一歲後，便可開始飲用鮮奶或保久乳作為日常飲品，建議每日攝取量控制在500c.c以內。

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