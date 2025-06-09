洛杉磯抗議升溫！示威群眾佔領高速公路　目擊者曝警「瞄準開槍」

記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，情勢持續升溫，警方與示威者爆發激烈衝突。當地時間8日示威者一度封鎖101號高速公路南向車道，遭警方發射非致命彈藥驅離，現場氣氛緊張，甚至傳出有人遭警方開槍射擊受傷。

根據NBC報導，洛杉磯大批示威民眾沿著匝道湧入101號公路，包圍了多輛警用SUV。警方試圖控場時，朝人群發射非致命彈藥（less-lethal rounds），擊中部分抗議者，現場傳出尖叫聲與煙霧彌漫，高樓間迴盪著槍響，猶如戰區。

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮。（圖／路透）



目擊者德里昂（Dario DeLeon）表示，一名男子趴在護欄邊上探頭想看現場狀況時，竟被警方射出的非致命武器擊中，「子彈直接打在他鼻樑正中間。」

德里昂指出，有一名警察舉起步槍開槍，男子當場被射中，臉上留下長約10公分的撕裂傷，深可見骨，「這肯定是瞄準射擊的，因為你可以看到現場所有催淚彈都是往空中發射的，那是第一發直接朝我們射來的，還直接命中他的臉。」

▲▼美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮。（圖／路透）



他表示雖然沒有看到子彈擊發的瞬間，但有看到警察扣板機後的後座力，接著男子應聲倒地。當下他和幾位路人連忙幫忙，用水瓶替男子止血，才把他扶起來，但同時警方還在向人群繼續開火，「我雙手和褲子上全是血，都是在幫他的時候沾上的。」

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）強烈批評聯邦政府的處理方式，指責派遣國民兵介入是「嚴重越權」，只會讓原已緊張的局勢雪上加霜，「我們的城市才剛歷經史上最嚴重的野火災難，如今卻又面對這樣的軍事化反應，完全是反應過度。」

▲美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮。（圖／路透）



巴斯更透露，她與川普政府「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）有過直接對話，對方卻公開放話稱她若阻撓聯邦移民與海關執法局（ICE）的行動將面臨逮捕。

前副總統賀錦麗（Kamala Harris）也發聲譴責，痛批川普政府將國民兵部署加州，是有計劃製造混亂，「這不是維安，而是蓄意挑釁。」她更力挺這些「絕大多數是和平」的示威者，呼籲美國人民繼續為基本權利發聲。

目前警方仍對洛杉磯市中心多處實施戒備，並宣布現場為非法集會，警告任何對執法人員投擲物品者將面臨逮捕。